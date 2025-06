Una àvia valenciana explica el truc definitiu per fer les millors ametlles fregides

Una de les receptes més antigues dels Països Catalans és la de les ametlles fregides. Una elaboració senzilla i amb un gran resultat que s'ha anat perdent amb el pas dels anys. El creador de contingut valencià @cabrafotuda, l'ha reivindicat ensenyant la recepta de la seva àvia.

Les ametlles fregides són ideals per un aperitiu i ben fàcils de fer. Cal un bon grapat d'ametlles crues i pelades que s'abocaran a una paella amb oli calent. Aquesta barreja s'ha de remenar-la sense parar durant deu minuts fins que les ametlles agafin un color marronós. És important remenar-les constantment per evitar que es cremin o quedin amargues.

És llavors quan cal retirar-les de la paella i posar-les sobre un plat amb paper de cuina. El paper absorbirà l'oli i farà que les ametlles no quedin massa olioses. També cal posar-li uns polsims de sal repartits per totes les ametlles perquè guanyin gust. Un cop el paper hagi absorbit l'oli i la sal estigui repartida per sobre de les ametlles, cal guardar-les al congelador durant una hora. Aquest és el truc de l'àvia perquè les ametlles estiguin més sabroses.

Passat aquest temps ja estan llestes per menjar. Al vídeo l'àvia del creador de contingut les prova i queda meravellada: "Boníssimes, això és la glòria". Els comentaris del vídeo s'han omplert de gent elogiant la recepta de l'àvia i celebrant que se segueixin mantenint aquesta mena de receptes.

L'ametlla en la cuina catalana

Les ametlles tenen un paper destacat en la cuina catalana, no només com a aperitiu, sinó també com a ingredient en salses com el romesco i la salvitxada, així com en postres tradicionals com els panellets, el menjar blanc i els carquinyolis.

Tot i que no es pot atribuir un origen concret a la recepta de les ametlles fregides, la seva simplicitat i la seva presència en diverses regions suggereixen que és una preparació arrelada en la tradició culinària mediterrània.