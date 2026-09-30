La bustiada continua sent una eina de màrqueting directe útil per als negocis que necessiten concentrar la seva comunicació en una zona geogràfica determinada. Tanmateix, repartir un nombre elevat de fullets no garanteix per si sol que una campanya aconsegueixi cridar l’atenció. El resultat depèn de decisions prèvies relacionades amb el disseny, el missatge, la segmentació i l’organització del repartiment.
Un fullet difícil d’entendre, una oferta sense prou context o una distribució realitzada sense criteris clars poden limitar l’abast d’una acció ben plantejada. Una campanya eficaç comença abans que el material arribi a les bústies, amb una planificació que determini a qui s’adreça la comunicació, què es vol transmetre i com se’n comprovarà posteriorment el funcionament.
Errors de bustiada que convé detectar abans del repartiment
Un dels primers aspectes que cal definir és el sistema de distribució. La bustiada i el repartiment de publicitat requereix establir prèviament les zones, el volum de material necessari i les característiques del públic al qual es vol arribar. Distribuir fullets sense aquesta preparació pot provocar que una part dels exemplars acabi en llocs amb poc interès per a la campanya.
També és convenient evitar una cobertura excessivament àmplia quan el negoci té un radi d’actuació reduït. Una acadèmia, un restaurant o un comerç de barri poden aconseguir una comunicació més coherent concentrant els esforços en àrees properes o especialment rellevants. Segmentar permet utilitzar els recursos disponibles d’una manera més ordenada i facilita posteriorment l’anàlisi dels resultats obtinguts.
Dissenyar el fullet sense establir una prioritat visual
Un error freqüent consisteix a intentar aprofitar cada espai disponible del fullet per afegir-hi informació. El resultat pot ser un material carregat de textos, imatges, telèfons, promocions i explicacions que competeixen entre si. Quan no existeix una jerarquia clara, el receptor necessita massa temps per descobrir quin és el missatge realment important.
La informació principal s’hauria d’identificar ràpidament. Un titular comprensible, una explicació breu, una proposta concreta i les dades necessàries per dur a terme l’acció plantejada solen proporcionar una estructura prou clara. El disseny pot incorporar elements gràfics, però aquests han d’ajudar a ordenar la lectura. Cada part del fullet ha de complir una funció concreta, evitant qualsevol contingut que distregui del missatge principal.
Missatges confusos que redueixen l’eficàcia d’una campanya
Un fullet pot presentar un bon disseny i, tot i així, resultar poc efectiu quan el seu missatge no deixa clar què s’ofereix. Expressions massa generals, explicacions extenses o titulars que requereixen una segona lectura dificulten la comunicació. El receptor ha de poder comprendre ràpidament el contingut, fins i tot quan només dedica uns segons a observar el material rebut.
La claredat també afecta les condicions de les promocions. Si hi ha un descompte, una data límit o algun requisit específic, convé presentar-lo de manera visible i comprensible. Amagar informació rellevant en textos massa petits pot generar dubtes innecessaris. Un missatge directe no significa eliminar informació important, sinó organitzar-la segons la seva utilitat per al lector.
Oblidar una crida a l’acció concreta
Després d’explicar una promoció o un servei, cal indicar què pot fer la persona interessada. Visitar un establiment, fer una trucada, utilitzar un codi promocional o accedir a una pàgina específica són exemples d’accions que donen continuïtat al missatge. Sense aquesta orientació, el fullet pot informar correctament, però deixar incomplet el recorregut previst.
La crida a l’acció ha d’estar relacionada amb l’objectiu principal de la campanya. No cal incloure nombroses alternatives si una sola opció permet avançar amb facilitat. Quan hi ha massa telèfons, adreces o instruccions, augmenta el risc de dispersar l’atenció. Com més senzill sigui el pas següent, més fàcil resulta entendre què s’espera després de llegir el fullet.
Combinar suports sense una estratègia comuna
Les campanyes locals no s’han de limitar necessàriament a l’interior de les bústies. Depenent de la finalitat de l’acció, es poden complementar amb altres formats físics. La col·locació de cartells pot formar part d’una planificació conjunta quan interessa reforçar la presència visual del mateix missatge en determinats espais autoritzats i mantenir una comunicació reconeixible en diferents punts.
En aquests casos, és recomanable conservar elements comuns entre els materials. La tipografia, els colors, la promoció, el missatge principal i les dades de contacte haurien de facilitar la identificació d’una mateixa campanya. No es tracta de reproduir exactament el fullet en un cartell, ja que cada suport té necessitats diferents, sinó de mantenir prou coherència perquè les diferents accions reforcin una identitat visual compartida.
Descuidar les característiques de cada format
Un contingut pensat per a un fullet no sempre funciona igual en un cartell. Mentre que el material dipositat en una bústia pot permetre una lectura una mica més detallada, la comunicació exposada en espais exteriors s’ha d’entendre amb més rapidesa. Adaptar la quantitat de text i la mida dels elements evita que el missatge perdi llegibilitat.
De la mateixa manera, qualsevol acció de publicitat exterior ha de tenir en compte prèviament les normes aplicables a cada lloc i utilitzar emplaçaments permesos. La planificació d’una campanya física també inclou aquestes qüestions operatives. Escollir correctament el suport i adaptar el contingut al seu context millora la coherència de tota l’estratègia, a més de facilitar una execució més ordenada.
No fer un seguiment després de repartir els fullets
Un dels errors més importants apareix quan la campanya s’acaba en el moment del repartiment. Sense algun mecanisme de seguiment, és difícil saber quines zones han respost millor, quina promoció ha despertat més interès o si val la pena repetir la mateixa distribució. La mesura dels resultats no ha de ser especialment complexa per aportar informació útil.
Es poden utilitzar codis específics, pàgines de destinació diferenciades, cupons, preguntes al punt de venda o registres de trucades rebudes durant el període de campanya. L’important és relacionar les respostes amb l’acció realitzada. Mesurar permet convertir una distribució puntual en informació aprofitable per a futures campanyes, especialment quan es comparen diferents zones, missatges o dates.
També convé registrar qüestions pràctiques, com ara el nombre d’unitats distribuïdes, les àrees cobertes, les dates del repartiment i qualsevol incidència rellevant. Aquestes dades permeten entendre millor els resultats i eviten prendre decisions basades únicament en impressions. Després de diverses campanyes realitzades amb criteris similars, és possible ajustar progressivament tant la segmentació com el volum de material.
Checklist ràpid del que no s’ha de fer durant la bustiada
Abans d’iniciar la distribució, una revisió breu pot ajudar a localitzar errors que encara es poden corregir. No cal convertir-la en un procés complex, però sí comprovar els elements que afecten directament la comprensió del missatge, la selecció del públic i la capacitat de mesurar posteriorment la resposta.
- No repartir sense definir prèviament les zones prioritàries i el públic al qual es vol arribar.
- No omplir el fullet d’informació secundària que resti protagonisme al missatge principal.
- No utilitzar titulars ambigus que obliguin el receptor a interpretar què s’està oferint.
- No amagar les condicions rellevants d’una promoció en textos difícils de localitzar o llegir.
- No oblidar una crida a l’acció clara que indiqui quin ha de ser el pas següent.
- No utilitzar el mateix disseny sense adaptar-lo quan la campanya combina fullets, cartelleria o altres suports.
- No iniciar la distribució sense revisar el material, especialment els telèfons, les adreces, les dates i les condicions.
- No donar per acabada la campanya després del repartiment, ja que el seguiment permet conèixer millor el seu funcionament.
- No valorar els resultats únicament per sensacions quan existeixen mètodes senzills per registrar les respostes.
Una campanya de màrqueting directe guanya consistència quan el disseny, el missatge, la distribució i el seguiment responen a una mateixa planificació. Evitar aquests errors permet utilitzar millor cada fullet i obtenir dades per ajustar les accions següents. Revisar la campanya abans, durant i després del repartiment ajuda a mantenir una comunicació clara i a prendre decisions basades en resultats observables.