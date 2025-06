Aquest racó fresc del Pirineu català és perfecte per escapar de la calor

Com si es tractés d'un plat d'alta gastronomia, Catalunya és un país de mar i muntanya. I amb l'arribada de l'estiu el més habitual és que tothom tiri cap a les platges de la Costa Brava o la Costa Daurada, però l'interior sempre és una bona garantia. El Pirineu català no té neu en els mesos d'estiu, però continua sent una destinació ideal per escapar de la calor.

I un dels racons més especials per amagar-se de les altes temperatures és el Parc Natural del Cadí-Moixeró. Les dues grans serralades del nord del país formen un punt d'unió entre el Prepirineu i el Pirineu i deixa un parc que acull un atractiu especial amb una gran biodiversitat i llocs de bellesa.

Què fer al Parc Natural del Cadí-Moixeró?

Amb més de 40.000 hectàrees d'espai protegit, el Parc Natural del Cadí-Moixeró és un dels espais naturals més grans de Catalunya i el recorren nombrosos itineraris senyalitzats per fer a peu, a cavall o amb bicicleta. Els massissos del Pedraforca, la Tosa i el Puigllançada són espais imprescindibles que es poden veure des de la llunyania i també de ben a prop.

La vegetació de l'espai també és de gran valor. En total, hi ha registrades unes 1.400 espècies i subespècies vegetals. Pel que fa a la fauna, també és rica i variada, i destaca especialment el picot negre, que és un símbol del Parc. Els ocells són els vertebrats més fàcils d'observar i més diversos, amb unes 130 espècies representades. Entre la flora i la fauna també hi ha instal·lacions de lleure, que ajuden a fer tota mena d'activitats.

Els pobles que acompanyen el Parc Natural

Un altre dels punts d'aturada obligatòria són els pobles. Tots ells mantenen la seva arquitectura tradicional i alguns conserven els nuclis de l'època medieval. Alguns dels punts d'interès són les esglésies romàniques de Sant Llorenç i de Talló i camins històrics que travessen la serra com el camí de Coll de Jou o el pas dels Gosolans.

El Parc Natural Cadí-Moixeró i els municipis inclosos en els seus territoris va obtenir el 2023 la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS). Aquesta acreditació verifica que hi ha un compromís per part dels espais naturals protegits per aplicar els principis del turisme sostenible. L'objectiu és augmentar el coneixement sobre l'espai protegit i donar suport a la seva preservació.

Horari del Parc Natural del Cadí-Moixeró

El Parc Natural està obert durant tot l'any i aquests són els seus horaris:

De l'1 d'octubre al 31 de maig, de dilluns a dijous de 8 a 15 hores; divendres de 8 a 15 i de 16 a 18.30 hores; dissabte de 9 a 13 i de 16 a 18.30 hores; diumenge i festius de 9 a 13 hores.

De l'1 de juny al 30 de setembre, de dilluns a divendres de 9 a 13 i de 16 a 19 hores; dissabte de 9 a 13 i de 16 a 18.30 hores; diumenge i festius de 9 a 13 hores.

Les instal·lacions compten amb aparcament i àrees de pícnic. A més, la majoria dels espais són accessibles i disposen de facilitats per a usuaris amb cadira de rodes i amb mobilitat reduïda. El Parc Natural també intenta ser més inclusiu i, malgrat que encara no ho ha fet, estudia incorporar mesures perquè persones sordes i cegues també puguin visitar alguns dels espais.