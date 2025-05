Ni Zúric ni Berlín: canvia la ciutat més feliç del món

La felicitat de les persones està molt vinculada al lloc on viuen. D'aquí que molts individus optin per l'entorn en què se senten més còmodes segons les seves necessitats i la seva capacitat econòmica, sigui en un ambient més frenètic o més relaxat. Però, quina és realment la ciutat més feliç del món? Això és el que vol esbrinar l'informe Happy City Index que elabora anualment l'Institut de Qualitat de vida de Londres.

Aquest rànquing global mesura com evoluciona la felicitat dels ciutadans en els últims anys al món. Què es té en compte? Doncs diferents factors com l'educació, les polítiques inclusives, l'economia, la mobilitat, la protecció del medi ambient, l'accés a àrees verdes o la innovació. I sobretot, que totes aquestes polítiques s'apliquin i siguin visibles com a solucions per als residents, i no només es quedin en compromisos.

En aquesta edició, hi ha hagut canvis que criden l'atenció. Aarhus (Dinamarca) havia estat el 2024 reconeguda com la ciutat més feliç del món, però ara la primera posició se l'emporta precisament la capital danesa Copenhaguen. Zúric sí que es manté en la segona posició ja obtinguda l'any passat, però sorprèn la caiguda de Berlín fins a la setzena posició quan en l'edició anterior havia tancat el podi.

Les deu ciutats més felices del món

Copenhaguen (Dinamarca): 1.039 punts.

(Dinamarca): 1.039 punts. Zúric (Suïssa): 993 punts.

(Suïssa): 993 punts. Singapur : 979 punts.

: 979 punts. Aarhus (Dinamarca): 958 punts.

(Dinamarca): 958 punts. Anvers (Bèlgica): 956 punts.

(Bèlgica): 956 punts. Seül (Corea del Sud): 942 punts.

(Corea del Sud): 942 punts. Estocolm (Finlàndia): 941 punts.

(Finlàndia): 941 punts. Taipei (Taiwan): 936 punts.

(Taiwan): 936 punts. Múnic (Alemanya): 931 punts.

(Alemanya): 931 punts. Rotterdam (Països Baixos): 920 punts.

El rànquing està conformat per 250 ciutats de tot el món, i Barcelona apareix en la 22a posició amb 875 punts. És la primera ciutat de l'Estat per davant de Bilbao (52a), Saragossa (84a), València (96a), Madrid (132a) i Vigo (166a).