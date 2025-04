Descobreixen una teràpia que podria evitar la insuficiència cardíaca després d'un infart

Un equip de bioenginyers de la Universitat de Califòrnia a San Diego i químics de la Universitat Northwestern, als Estats Units, ha desenvolupat una nova teràpia experimental que podria prevenir la insuficiència cardíaca després d'un infart.

Segons informa la revista Nature Biomedical Engineering, la investigació ha dissenyat una molècula que, administrada per via intravenosa immediatament després de l'atac cardíac, estimula el sistema immunitari per activar la reparació del teixit del cor i afavorir la supervivència de les cèl·lules musculars.

Els experiments realitzats en rates han demostrat que aquesta injecció manté la seva efectivitat fins cinc setmanes després de l'administració, reduint el dany cardíac i millorant la funció del cor.

Tot i que encara es troba en fase preclínica, els investigadors consideren que aquests resultats obren una nova via per al tractament de les complicacions més greus derivades dels infarts.

Si els assajos clínics en humans confirmen la seva seguretat i eficàcia, podria convertir-se en una eina clau per reduir la incidència de la insuficiència cardíaca, que segons dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) afecta milions de persones arreu del món.