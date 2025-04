Quina és la nova addicció dels joves? Els estudis alerten del seu perill

Tenen gust de maduixa, de xiclet, de llimona o fins i tot de pastís. Però sota aquesta aparença de llaminadura s’amaga un còctel químic que facilita l’addició a la nicotina. Els vapejadors s’han convertit en una porta d’entrada al tabaquisme per a molts adolescents, i els sabors juguen un paper clau en aquest fenomen. Lluny de ser un element decoratiu, poden potenciar la dependència i fer més difícil la deshabituació.

Segons l’Organització Mundial de la Salut, uns 37 milions de joves entre 13 i 15 anys consumeixen tabac al món, una xifra preocupant que inclou sobretot formes modernes com els cigarrets electrònics. La seva popularitat ha crescut precisament gràcies a la capacitat de la indústria per camuflar el gust amarg de la nicotina amb sabors dolços i atractius, així com per afegir-hi edulcorants com la sacarina o la sacarosa, que no només emmascaren, sinó que també poden potenciar l’efecte addictiu.

Edulcorants i sabors que reforcen l’addicció

Investigacions recents han començat a posar el focus en el paper actiu d’aquests ingredients. Se sospita que la sacarina podria interactuar amb receptors dopaminèrgics, intensificant la sensació de plaer en consumir aquests productes.

D’altra banda, sabors com la canyella o el mentol tenen efectes físics: el mentol anestesia la gola, cosa que permet aspiracions més profundes de nicotina, mentre que la canyella pot augmentar la permeabilitat de les mucoses, afavorint una absorció més ràpida del compost addictiu.

El resultat és un sistema de recompensa cerebral hiperestimulat que incrementa notablement el risc de dependència, especialment en cervells joves encara en desenvolupament. Aquesta combinació, aparentment inofensiva, converteix els vapejadors en una amenaça real per a la salut pública.

Regulació a mig gas

Malgrat l’alarma creixent entre els professionals sanitaris, les mesures reguladores arriben tard i sovint són insuficients. Als Estats Units es van prohibir els sabors afruitats i de mentol el 2022, però encara hi ha excepcions, especialment per a sabors “prèmium”.

A Espanya, el nou Pla Integral de Prevenció i Control del Tabaquisme 2024-2027 proposa prohibir els aromatitzants en els dispositius electrònics i reforçar els advertiments sanitaris als envasos.

Tot i això, la indústria del tabac continua esquivant les restriccions amb estratègies de màrqueting subtil, com etiquetar els sabors com a “naturals” o “orgànics”. El repte ara és garantit una regulació eficaç que limiti l’accés dels menors a aquests productes i que consideri l’impacte neurobiològic dels seus components.

Un repte per a la salut pública

L’estudi Vaping in Youth a JAMA Pediatrics, estima que l’ús de saboritzants com el mentol pot augmentar fins a un 45% la probabilitat de desenvolupar addicció a la nicotina entre menors de 18 anys. Davant aquestes dades, els experts demanen una actuació urgent per evitar que una generació sencera acabi atrapada en una nova forma de tabaquisme, disfressada de caramel.

La batalla contra el tabaquisme juvenil ha entrat en una nova fase. Ara, la lluita no és només contra la nicotina, sinó també contra la seducció del gust.