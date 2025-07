Eduard Estivill, metge de la son: «Si poguéssim veure què hi ha dins del matalàs marxaríem corrent»

Descansar bé és fonamental. Es podria dir que és, fins i tot, una necessitat bàsica i indispensable per viure. Si es descansa malament, la salut física, mental i emocional ho noten, per tant, és important fer-ho bé i amb les condicions adequades.

En aquest sentit, el doctor Eduard Estivill, metge de la son, explica per què és important invertir en un bon matalàs i també li posa data de caducitat. Es tracta d'un dels especialistes més destacats de l'Estat i ha fet alguns llibres en què parla de la salut de la son i de les tècniques de descans que defensa la ciència.

Segons ell, no n'hi ha prou amb dormir les hores corresponents de son -al voltant de les set o vuit en el cas dels adults- sinó també cal cuidar la base del descans. És a dir, el matalàs. Amb el pas del temps, tal com passa amb qualsevol altre objecte, es deteriora i, sense que ens n'adonem es pot convertir en un factor que impedeixi un descans de qualitat.

Passem aproximadament un terç de la nostra vida dormint, moment en què el cos aprofita per regenerar-se, descansar i recuperar forces per a afrontar la rutina diària. "Si poguéssim veure tot el que hi ha dins d'un matalàs marxaríem corrent", assegura l'expert.

I és que, amb l'ús, el matalàs perd forma i fermesa, s'enfonsa i es converteix en un lloc on s'acumulen àcars i bacteris. En aquest sentit, l'expert recomana canviar-lo cada cinc anys per evitar que el seu deteriorament provoqui males postures i mals d'esquena. "No ens ha d'importar gastar-nos els diners amb el matalàs. Si comptes quant et costa dormir cada dia en un bon matalàs, encara que paguis 3.000 euros, et surt a compte", afirma.

Estivill lamenta que la gent no dona la importància que té als matalassos, el lloc "on ens passem més temps de la nostra vida". Així, anima tothom a descobrir els diferents tipus de matalassos que han anat sorgint els últims anys, però amb una recomanació: escollir-ne un de fermesa mitjana, sobretot les persones que pateixen dolor lumbar, ja que afavoreix una millor alineació de la columna vertebral durant les hores de son.