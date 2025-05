Et costa digerir els calçots? És un indicador d'un problema de salut, segons un psiconeuroimmunòleg

Hi ha aliments que, per la seva composició, poden ser indigestos i provocar cremor estomacal o refluxos; com és el cas dels calçots, l'all, la ceba i el vi. Si s'experimenten aquestes molèsties de manera ocasional, no és problemàtic, però si sempre que s'ingereix un aliment en qüestió apareixen problemes digestius, pot ser un indicador d'un problema de salut, segons ha explicat el psiconeuroimmunòleg i divulgador científic Xevi Verdaguer en un vídeo a les xarxes socials.

Concretament, ha indicat que la persona podria patir una nova patologia anomenada sulfatació lenta. La provoca un funcionament no òptim d'un enzim al fetge, el cervell, els ronyons, principalment, i que s'encarrega d'eliminar les substàncies tòxiques, hormones i el sofre. Per això, un altre senyal del mal funcionament és que l'orina faci pudor després de menjar espàrrecs.

En aquest sentit, Verdaguer indica que altres símptomes principals són mal de cap o la gingivitis i, en el cas de les dones, pot provocar molèsties relacionades amb la menstruació. Per això, recomana anar al metge si es té la sospita que es pateix sulfatació lenta i tranquil·litza tot dient que és reversible i té tractament.