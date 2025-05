Europa confirma que un tractament contra l'alopècia pot induir pensaments suïcides

L'Agència Europea de Medicaments (EMA, per les sigles en anglès) ha confirmat que els comprimits d'un mil·ligram de finasterida, un fàrmac usat per combatre l'alopècia, pot induir pensaments suïcides, encara que no se sap la freqüència d'aquest efecte secundari. Els comprimits de cinc mil·ligrams, usats en malalties vinculades a la pròstata, també poden provocar aquest efecte, encara que la major part dels casos s'han detectat en els comprimits d'un mil·ligram.

El prospecte de finasterida ja adverteix sobre canvis a l'estat d'ànim, inclosos els pensaments suïcides, i ara haurà d'incloure una targeta d'informació per al pacient a tots els envasos d'un mil·ligram per informar sobre els possibles riscos, i també indicant com actuar en cada cas.

Entre les recomanacions es troben suspendre el tractament i contactar amb un metge en cas de notar canvis a l'estat d'ànim; si el pacient experimenta símptomes de disfunció sexual, un efecte secundari inclòs al prospecte, també ha de consultar amb un professional sanitari, ja que això també pot afectar la salut mental.

De la mateixa manera, s'aconsella llegir "atentament" el prospecte i la targeta d'informació per al pacient, ja que totes dues contenen informació "important" sobre com fer servir el medicament de forma segura. El Comitè per a l'Avaluació de Riscos en Farmacovigilància de l'EMA ha acordat incloure la ideació suïcida com a efecte secundari dels comprimits de finasterida, tot i que creu que els beneficis del medicament són més grans que els riscos.