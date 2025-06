Fas ioga? Així millora la teva salut física i mental

El ioga és una pràctica que s'ha popularitzat en els últims anys. Hi ha gent que ho fa en solitud a casa, i d'altres ho fan plegats en classes dirigides. Sempre ha estat una pràctica ben vista, però ara, un estudi de Harvard ha constatat que té diversos beneficis per la salut mental i física, com per exemple, reduir l'envelliment cerebral.

Són els resultats de l'estudi de l'Hospital General de Massachusetts i el Centre Mèdic Beth Deaconess (Estats Units), ambdós vinculats a la Universitat Harvard. Les principals troballes de l'estudi indicaven que les persones que meditaven tenien cervells que semblaven més joves que la seva edat real. A més, la seva qualitat de son també era millor, perquè tenien un descans més profund i reparador ajudant el cervell a mantenir-se sa.

Els participants de l'experiment també tenien una memòria més aguda, un pensament més clar i sentien menys estrès i solitud en comparació amb persones que no meditaven. En general, els resultats van revelar que la meditació ajuda a protegir el cervell de l'envelliment i reduir el risc de malalties com l'Alzheimer i la demència.

L'estudi s'ha centrat en un grup de persones que va participar en un programa intensiu de meditació i silenci. Es van utilitzar dades d'EEG del son, un mètode innovador per estimar l'edat cerebral i avaluar objectivament els efectes a llarg termini de la meditació a la salut neurològica.

A més, els científics van utilitzar diademes electroencefalogràfiques per monitorar l'activitat cerebral durant el son, mesurant l'índex d'edat cerebral (IEC), un biomarcador vinculat al deteriorament cognitiu, al risc de demència a la salut cerebral general que ajuda a comprendre l'edat del cervell, basant-se en la seva activitat elèctrica.