La psoriasi no és només genètica: descobreixen un factor clau que provoca la malaltia

La psoriasi és una malaltia inflamatòria crònica de la pell que pot afectar significativament la qualitat de vida. La bibliografia científica demostra que el factor genètic i hereditari hi juga un paper important, però una nova investigació ha detectat un factor clau deslligat de la genètica que també afavoreix l'aparició de la malaltia. Així ho publica un equip de l'Institut de Dermatologia St. John's del King's College de Londres (Regne Unit) al Journal of Investigative Dermatology.

Tot i que és ben sabut que l'augment dels nivells de greix corporal augmenta el risc de desenvolupar psoriasi, l'impacte de la distribució específica del greix i la genètica encara no era clar. Ara, el nou estudi mostra que el greix abdominal està més relacionat amb el risc de psoriasi que la resta, sobretot en dones, i no està relacionat amb la genètica. Es tracta, per tant, de la principal causa no genètica de la psoriasi identificada fins al moment.

Els investigadors del present estudi van analitzar dades de més de 330.000 participants d'ascendència britànica blanca del Biobanc del Regne Unit, incloent-hi més de 9.000 persones amb psoriasi. Van examinar 25 mesures diferents de greix corporal amb mètodes tradicionals i tècniques d'imatge avançades, avaluant-ne l'associació amb la psoriasi. La relació entre el greix central i la psoriasi es va mantenir constant independentment de la predisposició genètica, cosa que indica que el greix abdominal és un factor de risc independent.

L'investigador principal, el doctor Ravi Ramessur del St. John's del King's College, destaca que la investigació demostra que la ubicació del greix al cos influeix en el risc de psoriasi. "El greix central, especialment al voltant de la cintura, sembla tenir un paper clau", explica, alhora que assegura que això té importants implicacions per identificar les persones amb més probabilitat de desenvolupar psoriasi o de patir una malaltia més greu.

Ramessur emfatitza que els va "sorprendre" la consistència de l'associació entre diferents mesures de greix central i la intensitat de l'efecte en les dones. Els vincles observats amb la psoriasi suggereixen que hi podria haver mecanismes biològics subjacents que contribueixen a la malaltia i que encara no es comprenen completament, cosa que justifica una investigació més gran.

A més, atès que aquest estudi només va incloure persones d'ascendència britànica blanca del Biobanc del Regne Unit, la generalització d'aquestes troballes a poblacions més diverses podria ser limitada. Per tant, caldran estudis futurs que incorporin conjunts de dades amb diagnòstics confirmats per dermatòlegs i una representació ètnica més àmplia per validar encara més aquestes associacions i perfeccionar els enfocaments.