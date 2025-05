Així afecta l'alimentació a la teva salut visual

L'alimentació juga un paper clau en la salut visual, segons experts en nutrició i oftalmologia. La salut dels ulls depèn de diversos factors, tant fisiològics i genètics com ambientals i d'estil de vida. Una dieta equilibrada i rica en nutrients, però, pot prevenir malalties oculars com les cataractes, la degeneració macular o el glaucoma. Així com ajudar a mantenir una bona qualitat de visió al llarg dels anys. Vitamines, minerals i antioxidants presents en els aliments tenen un paper fonamental en la protecció ocular.

En aquest sentit, alguns dels nutrients més rellevants per a la salut visual són la vitamina A, present en aliments com la carabassa, el moniato o la pastanaga, i les vitamines C i E, que es poden obtenir d'ametlles, fruites cítriques o maduixes. Aquestes ralentitzen l'envelliment cel·lular i ajuden a prevenir cataractes. La luteïna i zeaxantina, que es troben en rovells d’ou i vegetals de fulla verda, i l'omega-3, àcids grassos presents en llavors, nous i peix blau contribueixen a prevenir la sequedat ocular i a mantenir la salut de la retina.

A més de la dieta, cal tenir en compte altres hàbits saludables com el descans nocturn, la hidratació, l'ús responsable de les pantalles i la protecció solar.