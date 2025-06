L'arribada de l'estiu implica canvis en tots els àmbits. Rutines, vacances, roba i també, calçat. Per passar millor les calorades molta gent opta per posar-se sandàlies o xancletes, però una d'aquestes és perjudicial per a la salut dels peus, i és una de les més utilitzades.

La podòloga Mireia Castillo, explica en un vídeo a Instagram que el setembre rep molts clients a la seva consulta que durant l'estiu han portat xancletes de dit, i en tornar tenen mal als peus. Castillo explica que aquestes xancletes no aguanten bé tot el peu, tan sols el dit gros i, per tant, és normal que provoquin dolor.

La manca de subjecció fa que la musculatura del peu hagi de fer una força extra cada vegada que ens movem, una força que no ha fet durant tot l'any perquè a l'hivern aquesta mena de calçat no s'utilitza. A banda, la sola de goma que la majoria tenen, fa que qui tingui una trepitjada amb el peu cap en dins o cap en fora, comprimeixi la sola i potenciï una trepitjada incorrecta i augmentant el risc d'una possible lesió.

Com a conseqüència, la podòloga explica que els mals més habituals són la tendinitis, la fasciïtis plantar o l'agreujament dels dits en garra. Així doncs, Castillo no prohibeix utilitzar xancletes de dit, però sí que recomana fer-ne un ús esporàdic, per exemple del cotxe a la platja. Però si per exemple, després de banyar-se tens previst passejar, Castillo ja diu que és millor porta una sabata collada.

Es pot conduir amb xancletes?

Un altre debat recurrent a l'estiu és si aquestes xancletes es poden utilitzar per conduir. Tot i que hi ha la creença que l'ús d'aquest calçat està rotundament prohibit, la realitat és que no és així. Ho va explicar la Guàrdia Civil en un vídeo a xarxes l'any passat. El cos armat explicava que sí que es poden portar xancletes durant la conducció, "excepte si l'ús d'aquest calçat interfereix en la conducció".

La realitat és que el suposat aclariment de la Guàrdia Civil no ajuda gaire i només genera més dubtes entre els conductors. Així ho han expressat molts d'ells a través de les xarxes socials, ja que no entenen en quin escenari pot suposar un risc per a la conducció. En tot cas, la recomanació és conduir amb unes sabates adequades i que mantinguin els peus ben agafats als pedals.