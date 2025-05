Dos errors habituals al supermercat que hauries d'evitar

Obrir la nevera i comprovar que, efectivament, no hi ha res. Revisar el rebost i confirmar que, efectivament, no queda més que un pot de cigrons en conserva. És evident, toca anar al supermercat. Hi ha gent que ho espera, setmana rere setmana, amb il·lusió per saber si hi ha nous productes, mentre que altres odien el moment d'haver-se de passejar pels passadissos plens de gent i fer cua a les caixes.

No n'hi ha prou amb llegir les etiquetes i escollir els aliments que més s'adapten a la nostra dieta. L'enginyera en aliments Mariana Zapién (@ingdetusalimentos) ha explicat en un vídeo a Instagram que anar al supermercat "també té la seva ciència". I avança que la majoria d'usuaris cometen errors molt habituals i que tenen una solució fàcil.

El primer és simple: col·locar tots els aliments barrejats al carret de la compra. "Aliments com carns, pa i verdures junts poden propiciar la contaminació creuada a causa de la presència de microorganismes que es troben a les carns crues", detalla l'experta. I és que els carnis poden ser els causants de la transferència de bacteris a altres aliments que es mengen crus, amb el resultat de ser un risc per a la salut.

D'altra banda, Mariana Zapién fa menció d'un altre error molt freqüent. És el fet de no portar una bossa tèrmica que eviti deixar els productes refrigerats a temperatura ambient. "Tenir aquests productes a temperatura ambient molt temps pot afectar la seva qualitat i la seguretat", assegura l'experta. Així, l'enginyera dels aliments recomana agafar els productes freds al final del recorregut pel supermercat i dipositar-los directament a la bossa tèrmica. Un cop fora del recinte, desar-los a la nevera en un termini màxim d'una hora.