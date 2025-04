El truc científic per blanquejar la roba sense lleixiu ni rentadora 

Blanquejar la roba blanca sense fer serviu lleixiu, sense desgastar els teixits i amb resultats visibles? Aquesta possibilitat, que fins fa poc semblava reservada a productes químics agressius o a rentadores industrials, ha guanyat popularitat a les xarxes socials gràcies a un experiment amb base científica.

Un divulgador de química conegut com a @breakingvlad a TikTok, ha compartit un mètode casolà, però altament efectiu que s'ha viralitzat per la seva simplicitat i eficàcia.

A través d’una reacció química ben documentada, aquest procés utilitza només dos ingredients: permanganat de potassi i peròxid d’hidrogen (aigua oxigenada). El resultat, segons mostra el químic, és una roba visiblement més blanca, sense taques persistents i sense malmetre els teixits.

Una reacció química al servei de la neteja

El mecanisme que s'explica al vídeo es basa en una reacció redox, és a dir, una combinació d’oxidació i reducció. En aquest cas, el permanganat de potassi actua com a agent oxidant: s’encarrega d’oxidar les substàncies que generen les taques, transformant-les en compostos incolors o solubles. Durant aquest procés, el permanganat es redueix i forma un residu marró sobre la roba, el diòxid de manganès.

Per eliminar aquest residu, entra en joc el segon component: el peròxid d’hidrogen. Aquesta substància reacciona amb el diòxid de manganès i qualsevol resta de permanganat, transformant-los en substàncies solubles que desapareixen amb un senzill esbandit. Així, la peça recupera el seu blanc original sense necessitat de productes abrasius ni cicles de rentadora llargs.

Una alternativa segura i eficaç

Aquest truc no és cap fórmula màgica, sinó una aplicació de la química al dia a dia. Tal com explica el mateix químic, “el permanganat es redueix a òxid de manganès, i el peròxid ho converteix en una forma soluble”. El resultat és una peça neta i blanca.

Tot i que aquest mètode encara no és molt conegut, s’està convertint en una opció popular per a aquelles persones que busquen solucions casolanes, sostenibles i efectives per cuidar la roba. A més, ofereix una alternativa real per evitar l’ús de lleixius, que poden ser nocius tant per als teixits com pel medi ambient.