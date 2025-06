El truc de la botella freda que refresca la llar

Amb l'arribada de l'estiu, també arriben les temperatures altes i la presencia en llocs sense aire condicionat o ventiladors es fa molt difícil. Per aquesta raó, s'ha popularitzat un mètode senzill i econòmic: el truc de la botella freda, una solució casolana que permet reduir la temperatura de l'habitacle sense gaires costos econòmics ni esforç.

Per dur a terme aquesta tècnica no es necessita res que no es tingui per casa o al supermercat de la vora. Cal una botella de plàstic d'1,5 litres, aigua de l'aixeta i accés a un congelador. El mètode és d'allò més simple: cal omplir la botella amb aigua, sempre deixant un parell o tres dits de marge perquè en congelar-se no rebenti, es posa al congelador i l'endemà ja estarà llesta per fer la seva funció.

Perquè refredi un habitacle, cal situar l'ampolla congelada en un punt elevat com un armari o una prestatgeria. És important situar sota la botella un recipient que reculli tota l'aigua que s'anirà desprenent de la descongelació. A mesura que el gel es fon, allibera aire fred que descendeix i crea una sensació de frescor en tota l'habitació.

Diversos experts assenyalen que aquest truc proporciona un alleugeriment temporal que pot ser molt útil durant les hores més caloroses o per refredar dormitoris abans d'anar a dormir. Per això, a Alemanya aquest mètode té el nom específic de Flaschenkühlung (refrigeració per botella) i forma part dels mètodes tradicionals per alliberar-se de les altes temperatures quan s'és a casa.

Com funciona el truc?

El principi físic que permet refredar la casa amb aquest truc és bastant senzill: la diferència de temperatura fa que el gel absorbeixi la calor de l'habitació i simultàniament desprengui frescor. Aquest intercanvi de temperatura es coneix com a calor latent de fusió. Aquest procés provoca un refredament de l'aire circumdant que en ser més dens que l'aire calent, descendeix creant un corrent refrescant a l'habitació.

Sobre aquest fenomen s'han realitzat diversos estudis i s'ha conclòs que una sola botella d'1,5 litres congelada pot reduir la temperatura del seu entorn de manera immediata entre 1 i 3 graus centígrads dependent de la mida de l'habitació i de la temperatura inicial.

Altres estratègies per refrescar la llar

Un consell recorrent és abaixar les persianes durant les hores de màxima exposició solar, de la mateixa manera que les cortines també poden protegir tèrmicament de la calor exterior. Per altra banda, és recomanable ventilar quan a fora baixen les temperatures, normalment, quan el sol ja ha marxat. El que es recomana és obrir les finestres a primera hora del matí i quan marxa el sol per anar a dormir.

Un altre truc és fregar amb aigua freda, això pot fer que una gran part de la superfície es refresqui i en conseqüència deixa de despendre escalfor en els habitacles de casa. Una altra acció molt recomanable és canviar els teixits de la llar: sovint es tenen catifes, cortines gruixudes o fundes de sofà que contribueixen a retenir l'escalfor. Substituir aquests teixits per altres fets de lli o cotó, pot beneficar molt a mantenir la casa fresca.