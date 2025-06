El truc del calaix de sota el forn: no només és per a guardar paelles

Existeix en la immensa majoria de cuines, el calaix sota del forn sovint s'empra per guardar safates, motlles o paelles. Però aquesta mania recurrent i molt estesa no correspon a la seva funció originària.

Poca gent sap que aquest compartiment va ser dissenyat amb un propòsit diferent, principalment va ser fet per la cura dels aliments i està relacionat amb la cocció.

Tot i que una gran majoria de persones l'utilitza com a un simple armari, en realitat es tracta d'un element que pot millorar l'experiència culinària si s'empra amb la idea amb la qual es va crea aquest compartiment del forn.

Aprofitant la calor que desprèn el forn, el seu calaix inferior pot ser molt útil per aprofitar les funcions tèrmiques del forn i mantenir els aliments o plats de menjar calents fins al moment de servir-los a taula.

Calaix conservador de calor

Aquest compartiment aprofita la calor residual del forn sense haver d'assumir costos econòmics de més. El calaix manté el menjar en la temperatura ideal sense que perdin humitat ni gust. D'aquesta manera, s'evita haver de reescalfar el menjar, fet que sovint altera el gust o la textura.

Per altra banda, aquesta calor es pot utilitzar per fermentar masses de pa, de pizza o brioixeria. Gràcies al seu ambient temperat i lleugerament humit que es genera en aquest espai tancat, els llevats creixen de manera més ràpida i controlada.

Per això, aquest calaix es converteix en un ús alternatiu de gran valor per a qui li agrada la pastisseria casolana. En comptes de tapar els llevats amb draps, es pot utilitzar el calaix.

El que és cert, és que no tots els forns tenen aquest calaix. Per saber-ho cal que en la part inferior del forn hi hagi una reixa o forats, que tingui un interruptor per graduar la temperatura i una indicació clara en el manual d'usuaris.