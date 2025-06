Ni a l'exterior ni amb l'extractor: la tècnica per cuinar sardines sense que la casa faci pudor

La sardina és un dels peixos més estimats pel seu sabor, que se suma als beneficis que aporta a la salut. Ara bé, el gran maldecap d'aquest peix a ningú se li escapa: el mal olor que deixa per tota la casa. N'hi ha que opten per activar la campana a la marxa màxima, però no funciona. Altres van directament a la terrassa, però no cal. Hi ha una tècnica molt senzilla que et permetrà cuinar sardines sense haver de patir per les olors.

El truc és molt simple. Només cal agafar paper de forn i una paella. El que s'ha de fer és engreixar aquest tros de paper de forn amb oli d'oliva i posar-hi les sardines en una sola capa. Llavors s'hauran de salar i doblegar el paper per fer un altre paquet, però sense tancar-los.

Així s'evita que la grassa i els líquids del peix entrin en contacte amb la paella. Què aconsegueix això? Doncs evita que es generin els fums que contenen els components aromàtics que s'acaben escampant habitualment per tota la casa. El paper de forn aconsegueix retenir part dels components i això també es pot rematar amb l'extractor.

La sardina, un gran aliment qualitat-preu

L'observatori de preus de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) analitza 101 productes bàsics del cistell de la compra amb les dades de vuit grans cadenes de supermercats. Una de les conclusions del maig és que els peixos són els aliments que han patit una baixada més evident, concretament amb uns preus un 4,04% més baixos que fa un mes.

Aprofundint encara més, el producte que més baixa de preu té grans beneficis per a la salut. Es tracta de les sardines, que aquest mes de maig són un 14% més barates que a l'abril. Es tracta d'un peix blau amb grans quantitats de vitamines B12, A i D, fòsfor o taurina, a més d'omega-3 -un gran protector del sistema cardiovascular- i calci, entre altres.

Encara que la sardina fresca es pot trobar a les peixateries tot l'any, és entre els mesos de juliol i novembre quan són més abundants i amb millors qualitats alimentàries, tot i que també existeix la versió en llauna, més còmode, assequible i fàcil de preparar.

Les millors sardines en llauna

Fa uns mesos, l'OCU també va analitzar les millors sardines en llauna del supermercat. En tercera posició hi trobem les sardines de la marca Nixe, la marca blanca dels supermercats Lidl. Només es troben un punt per sota de les segones, en tenen 64 de 100. Aquesta marca és la més barata de les tres del podi, oferint dues llaunes de 125 grams a 1,89 euros. L'inconvenient que li troba l'OCU és el seu excés de sal.

En segona posició es troben les sardines del Mercadona, amb una puntuació de 65 sobre 100. Aquesta opció és fins i tot una mica més barata que la de l'Alcampo i la qualitat és semblant. En aquest cas són dues llaunes de 117 grams i costa 1,90 euros. Com en l'anterior, el problema és l'excés de sal. A més, també es considera que falta informació a l'etiquetatge.

La primera -i millor marca-, que ha obtingut una puntuació de 67 punts sobre 100, és la de l'Alcampo. Com a punts positius, es destaca el preu, només 99 cèntims, i conté 120 grams. Com a punt negatiu es troba que hi ha sardines que estan trencades dins l'envàs.