És estiu, fa calor i les nits poden convertir-se en tot un repte per a aquelles persones que no aconsegueixen agafar el son quan les altes temperatures no donen treva. Per això, molts opten per instal·lar un ventilador de sostre a l’habitació o col·locar-ne de peu en algun racó del dormitori, amb l’objectiu de refrescar una mica l’ambient.

Però, què en diuen els experts? És bo o dolent dormir amb el ventilador encès tota la nit? En general, el col·lectiu mèdic no considera que hi hagi grans riscos per a la salut, però sí que desaconsella tenir l’aparell funcionant sense interrupció.

Quins efectes negatius pot tenir dormir amb ventilador?

El ventilador mou l’aire i, amb ell, també la pols i el pol·len que pugui haver-hi a l’habitació. Això no és gens recomanable per a les persones amb al·lèrgies. El flux d’aire constant pot ressecar la pell i les fosses nasals. Aquesta sequedat pot provocar una producció excessiva de mucositat com a resposta, així com mals de cap a causa de la congestió. Les fosses nasals resseques poden facilitar l’entrada de gèrmens que afectin l’organisme. Pot causar rigidesa muscular, especialment si es dirigeix l’aire directament cap al cos o la cara durant hores. L’aire del ventilador pot irritar els ulls o ressecar la gola, sobretot si es dorm amb els ulls o la boca lleugerament oberts. Dormir amb ventilador pot contribuir a l’aparició de problemes respiratoris, com ara asma o sinusitis.

Com minimitzar els efectes negatius?

Cal netejar regularment el ventilador , tant per fora com les aspes, i mantenir l’habitació neta per reduir la quantitat de pols i al·lèrgens en suspensió.

, tant per fora com les aspes, i mantenir l’habitació neta per reduir la quantitat de pols i al·lèrgens en suspensió. La intensitat del ventilador i la distància a què es col·loca són claus: si s’ajusta a una velocitat baixa i es manté a una distància mínima d’un metre, es poden evitar molèsties com la congestió nasal, els mals de cap, els dolors musculars o la sequedat ocular.

Utilitzar filtres d’aire a l’habitació pot ajudar a reduir la presència d’àcars del pols , espores i altres agents al·lèrgens. És una mesura útil per a persones amb predisposició a les al·lèrgies.

, espores i altres agents al·lèrgens. És una mesura útil per a persones amb predisposició a les al·lèrgies. Escollir un ventilador amb moviment oscil·lant pot ser beneficiós, ja que evita que l’aire bufi sempre en una mateixa direcció. Això afavoreix una millor distribució de l’aire fresc per tota l’habitació.

pot ser beneficiós, ja que evita que l’aire bufi sempre en una mateixa direcció. Això afavoreix una millor distribució de l’aire fresc per tota l’habitació. Tant si és de peu com de sostre, molts ventiladors disposen de temporitzador. Aquesta funció és especialment útil per a les persones que s’adormen sense apagar-lo: es pot programar perquè s’apagui una o dues hores després d’anar a dormir.

En definitiva, tot i que els ventiladors poden ser una solució pràctica per combatre la calor nocturna, convé fer-ne un ús responsable per evitar possibles molèsties o problemes de salut. Adoptant algunes mesures senzilles, és possible gaudir d’un descans fresc i reparador sense posar en risc el benestar.