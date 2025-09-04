Evita multes al 2025: software per complir amb la factura electrònica i el registre horari

El 2025 marcarà un abans i un després en la gestió empresarial. L’arribada de la factura electrònica, impulsada per la llei Crea y Crece, juntament amb l’obligatorietat del registre horari, obliga les empreses a posar-se al dia. I no és només per evitar sancions, parlem d’una oportunitat per treballar de manera més àgil i transparent.
La factura electrònica: menys papers i més control
És evident que la factura electrònica no és únicament un canvi de format, és molt més. Vol dir adeu als arxivadors plens de papers i a cerques interminables de documents. Amb aquest sistema, definit a la llei Crea y Crece, cada operació queda registrada, accessible en segons i molt més segura davant de pèrdues o errors.
En aquest sentit, l’Administració guanya control, però els negocis també en surten beneficiats. El motiu no és altre que la reducció del risc de frau i l’augment de la traçabilitat. Així mateix, els terminis de pagament són més fàcils de controlar, cosa que es tradueix en menys tensions de tresoreria.
Aquí és on entra CEGID, que ha desenvolupat un programari que no només genera factures electròniques, sinó que les integra amb la teva comptabilitat i la teva gestió diària. Un tot en un que evita duplicar esforços. Aquí pots donar un cop d’ull a la guia sobre la factura electrònica obligatòria per a autònoms i pimes.
Què guanyem amb la digitalització?
Evidentment, moltes coses. Aquí et comentem les principals:
- Menys errors manuals.
- Informació disponible en qualsevol moment.
- Compliment normatiu automàtic que evita sancions.
- Una imatge més professional davant dels clients, és a dir, prestigi.
- Temps lliure per a tasques de més valor i, per tant, més productivitat.
Per això i per molt més, la digitalització passa de ser recomanable a ser imprescindible avui en dia. Però seguim comentant-ne les virtuts.
El registre horari: una altra obligació que no convé passar per alt
A més de la factura electrònica, les empreses han de complir amb el registre horari. No es tracta d’una recomanació, sinó d’una exigència legal. I sí, encara hi ha companyies que duen aquest control amb fulls d’Excel o, pitjor encara, en paper.
Aquest sistema no només és poc fiable, també és arriscat. Un error en el registre pot derivar en multes importants. El més pràctic és comptar amb una solució digital que automatitzi el fitxatge i l’integri en la gestió empresarial.
CEGID també ho té cobert amb el seu programari de fitxatge digital, que es connecta de manera natural amb recursos humans. Així, l’empresa no només compleix, sinó que obté informació valuosa per organitzar torns i controlar la productivitat. Si vols més detalls, pots llegir el seu article sobre la llei de reducció de jornada laboral.
Avantatges del fitxatge digital amb CEGID
- Registres fiables i en temps real.
- Adéu al paper innecessari.
- Planificació d’horaris més clara.
- Dades objectives per millorar la gestió.
Això es tradueix en un control exhaustiu i total sobre el fitxatge dels empleats.
Consells per aplicar la factura electrònica sense complicacions
Passar-se a la factura electrònica i al fitxatge digital pot fer una mica de respecte al principi, però no té per què ser traumàtic. La clau està a fer-ho pas a pas, amb un pla clar.
Traça un full de ruta senzilla. Et recomanem que facis quelcom semblant a això:
- Analitza com treballes ara: detecta els punts febles del teu sistema actual per posar-hi solució.
- Busca un programari que ho integri tot: així evites duplicar dades i tasques.
- Forma el teu equip: que ningú es quedi enrere en el procés; sense això, res té sentit.
- Integra la facturació amb la comptabilitat i el control horari.
- Avalua el canvi: comprova si estalvies temps i compleixes amb la normativa.
El millor és que aquesta transició no només serveix per complir la llei. També allibera l’empresa de càrregues administratives i ajuda a millorar la relació amb clients i empleats.
Conclusió
La factura electrònica i el registre horari deixaran de ser opcionals el 2025. I encara que pugui sonar a complicació, la realitat és que ben implementats són una oportunitat per modernitzar la gestió del negoci.
Amb el programari de CEGID estaràs tranquil: compleixes la normativa, redueixes riscos de sancions i guanyes en eficiència. Perquè, al final, el que és important no és només evitar multes o sancions, sinó treballar amb més seguretat i menys complicacions per ser més productiu.