05 de setembre de 2026

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Consulta aquí els actes previs de la Festa Major de Solsona 

Cultura i Mitjans

Caminades, concerts solidaris i teatre per a públic divers marquen l'inici de la Festa Major de Solsona

  • Foto de grup de l'Assaig General dels ballets -

ARA A PORTADA

Publicat el 05 de setembre de 2026 a les 09:43

Dissabte 5 de setembre

Matí a les instal·lacions municipals de tennis, I TORNEIG DE TENNIS de Festa Major.

Informació al compte d’Instagram del Club Tennis i Pàdel Solsona (@ctps.solsona)

A 2/4 de 12 al Museu de Solsona, VISITA comentada a l’exposició “Instruments de l’ànima. Matèria i esperit a la Catalunya medieval”, a càrrec del comissari Alberto Velasco. 

Inscripcions a museu@museusolsona.cat o 973 48 21 01

Organització: Museu de Solsona

Migdia A les 12

a la plaça de Sant Isidre, VERMUT CONCERT a càrrec de la cantant solsonina Júlia Xandri i la destacada guitarrista Carla Motis. Organització: Associació de Dones del Solsonès

Tarda A les 6 a la plaça del Camp, XLIII TROBADA D’ACORDIONISTES DE SOLSONA

Organització: Pere Marginet i Josep Codina

Col·laboració: Ajuntament de Solsona Nit

A les 10  al teatre comarcal, TEATRE amb la representació de Quan les oques van al camp, adaptació de La ratera, d’Agatha Christie, a càrrec de Lacetània Teatre sota la direcció d’Aleix Albareda

Venda d’entrades a www.entradessolsones.com

Organització: Lacetània Teatre

Col·laboració: Ajuntament de Solsona

A 2/4 d’11  a la sala polivalent, CONCERT SOLIDARI a càrrec de Camerata Bacasis amb DJ Arzzett i Marta Trujillo amb la nova producció Opus Nova.

Venda d’entrades a www.entradessolsones.com i a taquilla 

Preu: 15 euros

Organització: Solsonès Obert al Món

Patrocini: Ajuntament de Solsona

 

Diumenge 6 de setembre

Matí A les 8 des de la plaça del Camp, XXIX CAMINADA POPULAR al Vinyet de Solsona 

Organització: Ajuntament de Solsona

Col·laboració: Centre Excursionista del Solsonès

A les 10, XLVII PUJADA CICLISTA AL PI DE LA TORREGASSA. Concentració a 2/4 de 10 a la plaça del 

Camp. Tret de sortida al carrer del Parc (adjacent al pati de l’escola Setelsis). Es lliurarà un diploma 

commemoratiu a totes les persones participants a partir del dia 7 de setembre a l’Oficina d’Atenció 

Ciutadana de l’Ajuntament. 

Organització: Penya Ciclista L’Esforç i Ajuntament de Solsona

Tarda A les 6  a la plaça del Camp, BALL DE SWING en grup a càrrec de David Giorcelli Trio

A les 6  al teatre comarcal, TEATRE amb la representació de Quan les oques van al camp, adaptació de  La ratera, d’Agatha Christie, a càrrec de Lacetània Teatre sota la direcció d’Aleix Albareda

Venda d’entrades a www.entradessolsones.com

Organització: Lacetània Teatre

Col·laboració: Ajuntament de Solsona

A 2/4 de 7  al pavelló poliesportiu, PARTIT DE BÀSQUET del Cadí La Seu femení (Lliga Femenina Endesa) contra l’MCR Lima-Horta (Lliga Challenge) amb motiu del 50è aniversari del CB Solsona

Organització: CB Solsona

Col·laboració: Ajuntament de Solsona i Pentex

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