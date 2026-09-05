Consulta aquí els actes previs de la Festa Major de Solsona 

Dissabte 5 de setembre
Matí a les instal·lacions municipals de tennis, I TORNEIG DE TENNIS de Festa Major.
Informació al compte d’Instagram del Club Tennis i Pàdel Solsona (@ctps.solsona)
A 2/4 de 12 al Museu de Solsona, VISITA comentada a l’exposició “Instruments de l’ànima. Matèria i esperit a la Catalunya medieval”, a càrrec del comissari Alberto Velasco.
Inscripcions a museu@museusolsona.cat o 973 48 21 01
Organització: Museu de Solsona
Migdia A les 12
a la plaça de Sant Isidre, VERMUT CONCERT a càrrec de la cantant solsonina Júlia Xandri i la destacada guitarrista Carla Motis. Organització: Associació de Dones del Solsonès
Tarda A les 6 a la plaça del Camp, XLIII TROBADA D’ACORDIONISTES DE SOLSONA
Organització: Pere Marginet i Josep Codina
Col·laboració: Ajuntament de Solsona Nit
A les 10 al teatre comarcal, TEATRE amb la representació de Quan les oques van al camp, adaptació de La ratera, d’Agatha Christie, a càrrec de Lacetània Teatre sota la direcció d’Aleix Albareda
Venda d’entrades a www.entradessolsones.com
Organització: Lacetània Teatre
Col·laboració: Ajuntament de Solsona
A 2/4 d’11 a la sala polivalent, CONCERT SOLIDARI a càrrec de Camerata Bacasis amb DJ Arzzett i Marta Trujillo amb la nova producció Opus Nova.
Venda d’entrades a www.entradessolsones.com i a taquilla
Preu: 15 euros
Organització: Solsonès Obert al Món
Patrocini: Ajuntament de Solsona
Diumenge 6 de setembre
Matí A les 8 des de la plaça del Camp, XXIX CAMINADA POPULAR al Vinyet de Solsona
Organització: Ajuntament de Solsona
Col·laboració: Centre Excursionista del Solsonès
A les 10, XLVII PUJADA CICLISTA AL PI DE LA TORREGASSA. Concentració a 2/4 de 10 a la plaça del
Camp. Tret de sortida al carrer del Parc (adjacent al pati de l’escola Setelsis). Es lliurarà un diploma
commemoratiu a totes les persones participants a partir del dia 7 de setembre a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana de l’Ajuntament.
Organització: Penya Ciclista L’Esforç i Ajuntament de Solsona
Tarda A les 6 a la plaça del Camp, BALL DE SWING en grup a càrrec de David Giorcelli Trio
A les 6 al teatre comarcal, TEATRE amb la representació de Quan les oques van al camp, adaptació de La ratera, d’Agatha Christie, a càrrec de Lacetània Teatre sota la direcció d’Aleix Albareda
Venda d’entrades a www.entradessolsones.com
Organització: Lacetània Teatre
Col·laboració: Ajuntament de Solsona
A 2/4 de 7 al pavelló poliesportiu, PARTIT DE BÀSQUET del Cadí La Seu femení (Lliga Femenina Endesa) contra l’MCR Lima-Horta (Lliga Challenge) amb motiu del 50è aniversari del CB Solsona
Organització: CB Solsona
Col·laboració: Ajuntament de Solsona i Pentex