08 de juliol de 2026

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10:30
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Orquestra Jezz Club i Canimas

Cultura i Mitjans

Cap de setmana intens amb concerts divendres i dissabte

  • Eduard Canimas
  • Orquestra JEZZ Club

ARA A PORTADA

Publicat el 08 de juliol de 2026 a les 09:59

L’Orquestra Jezz Club presentarà Berlin - París- Solsona al Teatre Comarcal aquest divendres 10 de juliol, a les 21.30 i gratuït dins el Cicle “Solsona dona la nota” de l’Ajuntament i l’Orfeó. 

L’orquestra del club porta assajant amb constància i dedicació des del gener després de rebre les partitures dels arranjaments exclusius fets per a l’ocasió pel mestre Miguel López. Guiats per la veu de Montserrat Isanta, escoltareu alguns títols de cançons importants del període d’entreguerres europeu (anys 30) d’aquella Alemanya i d’aquell París oberts, bohemis i lliures abans de l’ascens al poder dels nazis. Cabaret alemany, francès o català. Autors com Kurt Weill, Charles Trenet o la barcelonina Orquestra Demon sonaran al Comarcal. Un espectacle que ens fa molta il·lusió mostrar-vos després de la feinada feta pels nostres músics i el director Javier Juanco. 

 

  • Orquestra JEZZ Club

Eduard Canimas al Celler del Miracle

I dissabte enfilem la C-75 cap al Celler del Miracle per celebrar el concert del cantautor galàctic Eduard Canimas després d’una estrena d’alçada amb la Maria Pascual i el Neter Calafati el passat dissabte, omplint el Celler. 

Una temperatura exquisita, bon vi i dos artistes que van oferir-nos una actuació llarga i distesa. L’espai monumental ajudava a entrar dins l’escena, doncs aquests concerts al Miracle sembla que tenen la seva pròpia màgia. Eduard Canimas és un dels millors cantautors catalans per bé que ha publicat poc i ha tingut una trajectòria amb alts i baixos. Però és innegable que els acords de les cançons del disc Sagrat Cor o N ohi ha Crisi prendran tot el sentit entre les parets i les pedres del Celler, construïdes l’any 1901. 

Canimas es troba immers en un nou disc i recopilatori així que és un moment ideal per descobrir la seva catalana obra, les velles i les noves cançons que han de venir. 

Us hi esperem! 

Jezz Club

Eduard Canimas

Dissabte 11 de juliol a les 19.00 al Celler del Miracle

entrades a jezz.cat

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