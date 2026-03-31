31 de març de 2026

Torà celebra una nova edició del Mercadal el divendres 3 d’abril

Aquest any recupera el format d’edicions anteriors i oferirà activitats des de les 10 del matí i fins a les 15:30 de la tarda.

  • Parades del Mercadal de Torà. Arxiu 2025 -

Publicat el 31 de març de 2026 a les 08:40

Com cada Divendres Sant la vila de Torà celebra una de les festes més esperades del seu calendari; es tracta del Mercadal, que aquest any recupera el format d’edicions anteriors i oferirà activitats des de les 10 del matí i fins a les 15:30 de la tarda.

Desenes de parades d’artesania, alimentació i productes de proximitat ompliran els carrers del nucli antic de Torà. Tampoc no hi faltaran les demostracions d’oficis antics, on es podrà veure el ferrador, el fuster o la sabatera, entre altres.

A la zona de la plaça del Vall i la plaça de la Creu s’hi podran trobar les parades de mercat habitual dels divendres, així com una zona dedicada a l’automoció i la maquinària agrícola.

D’altra banda, les associacions culturals i esportives també tindran el seu espai al Mercadal i els comerços del poble estaran oberts. Durant tot el matí es podrà visitar el museu de la fusteria de Cal Ventureta i també l’exposició “L’esbart dansaire toranès” a Cal Gegó.

El Mercadal també comptarà amb una zona de jocs i activitats per als més menuts i, durant tot el matí i hi haurà música en directe i animació per la zona del mercat.

A més, al migdia s’oferirà dinar popular, per al que caldrà reservar tiquet prèviament.

