La solsonina Emma Andreu puja al més alt del podi amb la selecció catalana al Campionat d’Espanya Escolar de BTT

L’equip de Catalunya ha tancat la seva participació al Campionat d’Espanya Escolar de BTT, celebrat el divendres 3 de juliol a Melilla, amb un botí de quatre medalles: un títol individual i tres metalls a nivell personal, a més de resultats notables en la classificació de conjunts. Destaca la victòria de Jana Freixas en categoria cadet, així com els bronzes obtinguts per Mariona Balcells i Gerard Estany. L’aportació col·lectiva ha consolidat la presència catalana a la cita estatal, amb una plantilla que ha competit amb constància i cohesió a totes les proves. Els resultats donen continuïtat a una trajectòria de rendiment estable de la base catalana en el BTT escolar, fet que la manté com una de les referències emergents a l’àmbit estatal. Acompanyant l'èxit de la selecció catalana, en la categoria cadet femení, una excel·lent actuació de la solsonina Emma Andreu (9a), en un espectacular resultat que deixava les quatre representants catalanes al TOP-10.
Les primeres curses de la jornada han estat protagonitzades per les categories infantils. L’expedició, formada per setze ciclistes, ha viatjat fins a Melilla per competir en una jornada concentrada. En la prova femenina, Laia Bragulat ha comandat el grup bona part del recorregut, però ha conclòs en quarta posició, a només vuit segons del podi. Alba Balcells ha completat el top-10, mentre que Martina Ferrer i Núria Salvadó han tancat la seva participació en els llocs 25 i 30, respectivament. Aquestes posicions reflecteixen l’alt nivell de competitivitat de la selecció i la profunditat de banqueta, amb diverses ciclistes situades entre les primeres malgrat la presència d’altres comunitats amb plantilles nombroses.
En la categoria masculina infantil, els quatre representants catalans han firmat posicions de mèrit: Aran Garriga ha estat cinquè, Martí Capafons sisè, Hector Nantes dotzè i Norfeu Cos tretzè. Aquests resultats han atorgat a Catalunya la medalla de plata per conjunts, quedant només darrere del combinat de Galícia. El triomf individual ha estat per Juan Manuel Rouco (Galícia). La regularitat dels nois s’ha traduït en punts essencials per a la classificació per equips i mostra les possibilitats d’evolució del grup masculí.
En l’àmbit cadet femení, l’or s’ha quedat a Catalunya. Jana Freixas ha sostingut una rivalitat amb la basca June del Teso i, a l’última volta, ha marxat en solitari per assegurar-se la victòria. Freixas, que debuta a la categoria, afegeix així un segon triomf estatal aquesta temporada, després d’haver guanyat el Campionat d’Espanya de Ciclocròs al gener a Tarancón. L’any anterior havia estat subcampiona estatal en categoria infantil i fa dues setmanes va imposar-se al Campionat de Catalunya de la modalitat.
La cursa cadet femenina també ha portat el bronze per a Mariona Balcells, també en el seu primer any a la categoria. Junt amb Freixas, Abril Bertran (sisena) i Emma Andreu (novena), Catalunya ha situat quatre ciclistes entre les deu primeres i s’ha endut l’or en la classificació per conjunts. L’actuació col·lectiva reflecteix l’amplitud de nivell de la selecció femenina i la capacitat per sumar esforços orientats a metes comunes.
En la cursa cadet masculina, Gerard Estany ha estat des del segon gir en el grup que s’ha disputat les medalles. Ha creuat la meta en tercer lloc, just darrere de Guillermo Garcia (Galícia) i Marco Latorre (Aragó), sumant el bronze. Iu Garrofé ha finalitzat cinquè; Biel Valls i Marc Danti han estat vintè i vint-i-quatrè. Aquest conjunt de posicions ha donat a Catalunya la medalla de plata per equips. Les tres medalles individuals i els metalls col·lectius s’afegeixen a les set posicions de podi que la selecció va aconseguir la setmana anterior en el Campionat d’Espanya Escolar de carretera.