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Les recomanacions de Protecció Civil per al públic del Tour davant l'onada de calor

Esports

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Publicat el 03 de juliol de 2026 a les 11:48
Actualitzat el 03 de juliol de 2026 a les 11:51

El cap d'operativa del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), Jaume López, ha recomanat que el públic del Tour porti provisions d'aigua i sucs, protecció solar i calçat i roba adequada per afrontar les altes temperatures. S'espera que l'onada de calor s'allargui des d'aquest diumenge fins al dimecres de la setmana que ve, amb el pic per a dilluns. En una atenció als mitjans des de la sala del CECAT, al departament d'Interior, López ha afegit aquest divendres que també caldrà tenir cura d'infants i persones d'edat avançada. El cap d'operativa també ha avisat que s'esperen aglomeracions sobretot a la contrarellotge ciclista de dissabte a Barcelona.

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