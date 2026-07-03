Les recomanacions de Protecció Civil per al públic del Tour davant l'onada de calor

El cap d'operativa del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), Jaume López, ha recomanat que el públic del Tour porti provisions d'aigua i sucs, protecció solar i calçat i roba adequada per afrontar les altes temperatures. S'espera que l'onada de calor s'allargui des d'aquest diumenge fins al dimecres de la setmana que ve, amb el pic per a dilluns. En una atenció als mitjans des de la sala del CECAT, al departament d'Interior, López ha afegit aquest divendres que també caldrà tenir cura d'infants i persones d'edat avançada. El cap d'operativa també ha avisat que s'esperen aglomeracions sobretot a la contrarellotge ciclista de dissabte a Barcelona.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEsports\r\n\r\nCRÒNICA\r\n\r\nEl Tour allarga l'anunci internacional de la Sagrada Família Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n