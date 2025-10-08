El futbolista solsoní Arnau Cases està convocat per la selecció espanyola Sub-17

Espanya s'enfrontarà a Andorra, Letònia i Dinamarca, del 8 al 14 d'octubre, a la primera fase del Campionat d'Europa de la categoria
Per a aquest minitorneig, el seleccionador nacional sub-17 ha confeccionat una llista amb 20 jugadors, entre els quals està el futbolista solsoní Arnau Cases Urraca, exjugador del CF Solsona i que des de fa algunes temporades juga amb el juvenil del RCD Espanyol.
Estan concentrats des del dilluns 6 i realitzaran les sessions d'entrenament a la Ciutat del Futbol de Las Rozas.
Aquests són els 20 futbolistes convocats per Sergio García per a la Ronda 1
PORTERS
Diego Piqueras Club Atlético de Madrid
Guillermo Ponce Real Madrid CF
DEFENSES
Arnau Cases RCD Espanyol de Barcelona
Raúl Expósito FC Barcelona
Mario Díaz Sevilla FC
Sergi Mayans FC Barcelona
Iker Herrera Valencia CF
Jordi Pesquer FC Barcelona
Óscar Parejo Club Atlético de Madrid
CENTRECAMPISTES
Eloi Gómez AFC Ajax
Holmes Junior Zamorano Girona FC
Michał Żuk FC Barcelona
Ian Mencía Club Atlético de Madrid
Ebrima Tunkara FC Barcelona
DAVANTERS
Rubén Gómez Club Atlético de Madrid
Abdou Kemo Club Atlético de Madrid
Santiago del Pino Real Madrid CF
Christian Imga Athletic Club
Roberto Tomás FC Barcelona
Enzo Alves Real Madrid CF
La Selecció sub-17 comença aquesta setmana el seu camí a la Ronda 1 del Campionat d'Europa de la UEFA, on els vint jugadors convocats disputaran el primer partit de competicions oficials a les ordres de Sergio García.
Espanya, que ha arrencat aquesta setmana la seva concentració, exercirà d'amfitriona en aquesta fase, en què jugarà els seus dos primers partits a la Ciutat Esportiva de Los Angeles de San Rafael i l'últim a l'Estadi Nuevo Matapiñonera de Sant Sebastià dels Reis.
S'estrenaran contra Andorra el dia 8 d'octubre a les 18.30. El dissabte 11, a les 11.30 hores, rebrà el combinat de Letònia. Ja per tancar la fase de grups, jugarà contra Dinamarca el 14 d'octubre a les 16.30 hores.
Tots els partits es podran seguir en directe a través dels canals oficials de la RFEF
Aquests són els partits de la Ronda 1:
8 d'octubre 11:30 Jornada 1 Letònia - Dinamarca Ciutat Esportiva Los Angeles San Rafael (Segòvia)
8 d'octubre 18:30 Jornada 1 ESPANYA - Andorra Ciutat Esportiva Los Angeles San Rafael (Segòvia)
11 d'octubre 11:30 Jornada 2 ESPANYA - Letònia Ciutat Esportiva Los Angeles San Rafael (Segòvia)
11 d'octubre 16:30 Jornada 2 Dinamarca - Andorra Ciutat Esportiva Los Angeles San Rafael (Segòvia)
14 d'octubre 16:30 Jornada 3 Dinamarca - ESPANYA Estadi Nuevo Matapiñonera (Sant Sebastià dels Reis)
14 d'octubre 16:30 Jornada 3 Andorra - Letònia Ciutat Esportiva Los Angeles San Rafael (Segòvia)