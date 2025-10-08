08 de octubre de 2025

El futbolista solsoní Arnau Cases està convocat per la selecció espanyola Sub-17

La Selecció espanyola sub-17 comença a l'octubre el seu camí cap a l'Europeu del 2026 de la categoria. Es disputa, del 8 al 14 d'octubre, la Ronda 1 del Campionat d'Europa de la UEFA.

  • Arnau Cases
  • La selecció espanyola Sub-17 -

ARA A PORTADA

Publicat el 08 d’octubre de 2025 a les 11:10
Actualitzat el 08 d’octubre de 2025 a les 11:15

Espanya s'enfrontarà a Andorra, Letònia i Dinamarca, del 8 al 14 d'octubre, a la primera fase del Campionat d'Europa de la categoria

Per a aquest minitorneig, el seleccionador nacional sub-17 ha confeccionat una llista amb 20 jugadors, entre els quals està  el futbolista solsoní Arnau Cases Urraca, exjugador del CF Solsona i que des de fa algunes temporades juga amb el juvenil del RCD Espanyol.

Estan concentrats des del dilluns 6 i realitzaran les sessions d'entrenament a la Ciutat del Futbol de Las Rozas.

 

  • La selecció espanyola Sub-17

Aquests són els 20 futbolistes convocats per Sergio García per a la Ronda 1

PORTERS

Diego Piqueras Club Atlético de Madrid

Guillermo Ponce Real Madrid CF

DEFENSES

Arnau Cases RCD Espanyol de Barcelona

Raúl Expósito FC Barcelona

Mario Díaz Sevilla FC

Sergi Mayans FC Barcelona

Iker Herrera Valencia CF

Jordi Pesquer FC Barcelona

Óscar Parejo Club Atlético de Madrid

CENTRECAMPISTES    

Eloi Gómez AFC Ajax

Holmes Junior Zamorano Girona FC

Michał Żuk FC Barcelona

Ian Mencía Club Atlético de Madrid

Ebrima Tunkara FC Barcelona

DAVANTERS    

Rubén Gómez Club Atlético de Madrid

Abdou Kemo Club Atlético de Madrid

Santiago del Pino Real Madrid CF

Christian Imga Athletic Club

Roberto Tomás FC Barcelona

 Enzo Alves Real Madrid CF

 

La Selecció sub-17 comença aquesta setmana el seu camí a la Ronda 1 del Campionat d'Europa de la UEFA, on els vint jugadors convocats disputaran el primer partit de competicions oficials a les ordres de Sergio García.

Espanya, que ha arrencat aquesta setmana la seva concentració, exercirà d'amfitriona en aquesta fase, en què jugarà els seus dos primers partits a la Ciutat Esportiva de Los Angeles de San Rafael i l'últim a l'Estadi Nuevo Matapiñonera de Sant Sebastià dels Reis.

S'estrenaran contra Andorra el dia 8 d'octubre a les 18.30. El dissabte 11, a les 11.30 hores, rebrà el combinat de Letònia. Ja per tancar la fase de grups, jugarà contra Dinamarca el 14 d'octubre a les 16.30 hores.

Tots els partits es podran seguir en directe a través dels canals oficials de la RFEF

Aquests són els partits de la Ronda 1:

8 d'octubre 11:30 Jornada 1 Letònia - Dinamarca Ciutat Esportiva Los Angeles San Rafael (Segòvia)

8 d'octubre 18:30 Jornada 1 ESPANYA - Andorra Ciutat Esportiva Los Angeles San Rafael (Segòvia)

11 d'octubre 11:30 Jornada 2 ESPANYA - Letònia Ciutat Esportiva Los Angeles San Rafael (Segòvia)

11 d'octubre 16:30 Jornada 2 Dinamarca - Andorra Ciutat Esportiva Los Angeles San Rafael (Segòvia)

14 d'octubre 16:30 Jornada 3 Dinamarca - ESPANYA Estadi Nuevo Matapiñonera (Sant Sebastià dels Reis)

14 d'octubre 16:30 Jornada 3 Andorra - Letònia Ciutat Esportiva Los Angeles San Rafael (Segòvia)

