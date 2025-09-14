Èxit de participació i nivell al Campionat de Tennis Taula de Festa Major

El Club de Tennis Taula de Solsona va organitzar un campionat obert a totes les edats i nivells, on vam gaudir de prop d'una trentena de jugadors.
Tot un èxit de convocatòria, amb força jugadors que van participar per primer cop a algun dels nostres campionats.
Es va gaudir d'un gran nivell, per part de tots els participants. Moltes partides jugades, molta igualtat en moments decisius, que van fer que la resta de jugadors i els espectadors que van venir a veure-ho, passessin unas hores molt agradables i intenses.
Estem molt satisfets del resultat i de l'èxit de convocatòria, de veure com el club creix i els campionats van agafant mes envergadura i cada cop ens pica mes gent a la porta per poder participar.
Ens agrada molt promoure el tennis taula, tant sigui en la vessant competitiva federada com en l'amateur, i esperem poder seguir molts anys gaudint d'aquests tornejos i d'aquestes estones amb tots els amants d'aquest esport.
Gràcies Arrels per l'espai i a l'Ajuntament per promoure aquest acte de Festa Major.
I felicitats a tots els participants pel bon ambient creat i l'entusiasme, i als medallistes infantils, Carles, Guim, Unai i Daniel, i als medallistes seniors, Àlex, Josep, Toni i Manel."