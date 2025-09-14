14 de setembre de 2025

Èxit de participació i nivell al Campionat de Tennis Taula de Festa Major

El passat dissabte dia 6 de setembre, en el marc dels actes de la Festa Major de Solsona, vam organitzar per segon any, el campionat de Tennis Taula

  • Imatge general del campionat
  • Club Tennis Taula Solsona
  • Club Tennis Taula Solsona
  • Club Tennis Taula Solsona

Publicat el 14 de setembre de 2025 a les 08:27

El Club de Tennis Taula de Solsona va organitzar un campionat obert a totes les edats i nivells, on vam gaudir de prop d'una trentena de jugadors.

Tot un èxit de convocatòria, amb força jugadors que van participar per primer cop a algun dels nostres campionats.

Van ser 4 hores intenses de tennis taula, amb 6 taules jugant al mateix moment, cosa que ens va fer agilitzar molt el funcionament del torneig i va omplir el gimnàs d'Arrels secundària d'un gran ambient competitiu i lúdic a parts iguals.

 

  • Club Tennis Taula Solsona

Es va gaudir d'un gran nivell, per part de tots els participants. Moltes partides jugades, molta igualtat en moments decisius, que van fer que la resta de jugadors i els espectadors que van venir a veure-ho, passessin unas hores molt agradables i intenses.

 

  • Club Tennis Taula Solsona

Estem molt satisfets del resultat i de l'èxit de convocatòria, de veure com el club creix i els campionats van agafant mes envergadura i cada cop ens pica mes gent a la porta per poder participar.

 

  • Club Tennis Taula Solsona

Ens agrada molt promoure el tennis taula, tant sigui en la vessant competitiva federada com en l'amateur, i esperem poder seguir molts anys gaudint d'aquests tornejos i d'aquestes estones amb tots els amants d'aquest esport.

Gràcies Arrels per l'espai i a l'Ajuntament per promoure aquest acte de Festa Major.

I felicitats a tots els participants pel bon ambient creat i l'entusiasme, i als medallistes infantils, Carles, Guim, Unai i Daniel, i als medallistes seniors, Àlex, Josep, Toni i Manel."

