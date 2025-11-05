Les cròniques del CB Solsona

CISTELLA ALTA
SÈNIOR FEMENÍ
CB Solsona 63-72 Martorell
El sènior femení del Club Bàsquet Solsona va caure derrotat amb orgull dissabte a casa davant un sòlid Martorell (63-72), en un partit intens i ple d'alternatives que es va mantenir obert fins als minuts finals.
L'inici va ser favorable a les visitants, molt encertades en el tir exterior, que van obrir escletxa amb un 12-20 al final del primer quart. Tot i això, el Solsona va reaccionar amb empenta i bon joc col·lectiu i va millorar en defensa i trobant bones opcions en atac per arribar al descans només cinc punts per sota (37-42).
El tercer quart va ser el millor de les locals: amb energia, encert i una gran actitud defensiva, les solsonines van aconseguir empatar el partit a 55 al final del període, que van deixar totalment obert amb vista als minuts decisius.
En l'últim quart, però, el Martorell va tornar a trobar l'encert des del perímetre i va obrir un avantatge de nou punts. El conjunt taronja no va abaixar els braços i va arribar a situar-se a només cinc punts a falta de dos minuts, però finalment el conjunt visitant va saber gestionar millor els instants finals i endur-se la victòria per 63 a 72.
Tot i la derrota, el CB Solsona va oferir una gran imatge, competint de tu a tu amb un rival molt encertat i demostrant que l'equip continua creixent partit rere partit.
INFANTIL FEMENÍ
CB Solsona 59-74 Virolai A
Partit difícil a casa de les solsonines, dissabte, contra un equip potent. Des del principi, les locals van començar ben concentrades tant en defensa com en atac i van acabar el primer quart per davant (17-16). Al segon quart, però, les del Virolai van començar a pujar el ritme físic en defensa i les solsonines no van poder igualar-ho (14-21).
A la segona part, després de descansar una mica, les taronja-i-negres van tornar a demostrar el que poden fer tant en defensa com en atac i van aconseguir frenar les barcelonines (16-18).
A l'últim període, les solsonines van donar tor el que tenen dins i van pressionar el marcador fins a posar-se a només cinc punts per sota. En aquell moment, però, el Virolai va pujar el seu nivell físic amb una defensa que va pressionar a tot el camp, mentre que les locals no van poder mantenir un ritme tant alt (12-19). Partit per estar-ne orgulloses i per demostrar-se, les del Solsona, el camí a seguir.