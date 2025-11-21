Les cròniques del CB Solsona

CISTELLA ALTA
SÈNIOR MASCULÍ
CB Solsona 70-41 SA Súria
Dissabte, abans de la presentació oficial dels equips del CB Solsona, el sènior A rebia a casa el sempre complicat Súria, amb qui sempre ha tingut una rivalitat molt directa. En aquesta ocasió, però, no va ser així.
Des de bon inici de partit, els visitants es van veure superats per uns solsonins molt encertats en atac, desplegant bon joc i aplicant cada vegada una defensa més intensa a mesura que avançaven els minuts. Amb això, s'arribava al descans amb un 43 a 28 a favor.
A la segona part, lluny de relaxar-se, els locals van sortir disposats a augmentar tant el nivell ofensiu com defensiu i van deixar els rivals sense cap oportunitat de poder disputar el partit. Els solsonins, sense deixar d'anotar, van aconseguir que els visitants només anotessin quatre punts al tercer quart i nou al quart, fins a arribar al marcador final amb un 70 a 41.
Aquesta darrera és una victòria molt merescuda, una més, que serveix per seguir creixent i apujar els ànims per afrontar els partits següents.
SÈNIOR FEMENÍ
CB Solsona 75-56 Tona
El Sènior Femení torna al camí de la victòria davant el Tona. Les solsonines van assolir una victòria important i merescuda davant el Bàsquet Tona, un triomf que permet superar la mala dinàmica de les últimes setmanes després de tres derrotes consecutives en finals ajustats.
Des del primer minut, les locals van sortir amb les idees clares: pressió intensa en primera línia, ritme alt i valentia en les situacions d'1 contra 1 i de contraatac. Les osonenques només van poder mantenir-se en partit gràcies a un bon encert en el tir exterior i, a partir del segon quart, amb una defensa en zona que va incomodar les taronja-i-negres. Tot i així, el Solsona va marxar al descans amb un avantatge de 35 a 28.
La sortida del tercer quart va ser clau. Un espectacular parcial de 15 a 1, fruit d'una defensa asfixiant i d'un joc molt vertical, va permetre obrir una escletxa gairebé definitiva (50-29). A partir d'aquí, el Tona va continuar utilitzant la defensa en zona per intentar frenar latac solsoní, però les locals van saber llegir-la i ampliar el seu domini fins al 75-56 final.
Una victòria contundent i molt necessària que reforça la confiança del sènior femení i confirma la bona feina de l'equip.
SÈNIOR MASCULÍ B
CB Solsona 67-74 Sabadell BQ A
Amb diverses baixes per lesió, el dia després de la presentació dels equips, el sènior B del Solsona rebia el Sabadell BQ, un equip complicat que només havia perdut un partit. El partit va ser igualat de principi a fi, amb un intercanvi de cistelles i una defensa constants.
Es va arribar a l'últim quart sense diferències al marcador. Els visitants, però, van aconseguir un bon parcial i, amb dos triples consecutius, van distanciar-se suficientment per evitar que els solsonins no arribessin a capgirar el resultat.
Tot i la derrota, els taronges segueixen en la part alta de la categoria, amb ambició per seguir pujant com fins ara. Seguim!
JÚNIOR MASCULÍ
CB Cerdanyola A 59-56 CB Solsona
Diumenge passat els solsonins van visitar la pista del líder, en un partit que es preveia complicat, i més tenint en compte que va començar passades les 20:30 h.
Des del primer minut, els visitants van començar amb poca intensitat i van cometre errors sorprenents en sortida de pressió i fallant llançaments fàcils. Sense dubte, el millor del primer període va ser el resultat, 15 a 12. En el següent quart, es va mantenir el baix nivell de concentració i encert; els taronja-i-negres no mostraven cap símptoma de millora i el rival anava augmentant el seu avantatge. A més a més, un triple ben defensat en l'últim segon distanciava el Cerdanyola amb un 31 a 21 abans d'arribar al descans.
A la represa el Solsona va canviar el sistema defensiu, pressionant a tota pista per intentar activar l'equip. Però res aconseguia despertar-lo. De nou, un llançament en l'últim segon del quart permetia als locals distanciar-se en el marcador, 44 a 28, sense tampoc mostrar un gran joc. En l'últim període, el desastre solsoní seguia en peu, i el rival va arribar a tenir 22 punts davantatge. Sorprenentment, després d'un triple a favor, els visitants van connectar amb el partit, i en tres minuts van fer un parcial de 2 a 13. Aquesta situació va animar els solsonins, que van veure opcions d'endur-se el partit i van començar a trenar bones defenses i atacs ràpids ben executats. Malauradament, ja era massa tard, i malgrat un gran esforç final, no es va poder capgirar el gran desavantatge que hi havia en el marcador, si bé es va reduir fins als tres punts (59 a 56).
Mal partit del júnior masculí del Solsona, que va ser incapaç d'entrar al matx fins al darrer període. No ho va demostrar, però estem convençuts de la seva superioritat. Enviem molts ànims a l'Arnau, que es va haver de retirar lesionat després d'una acció inapropiada d'un contrincant.
JÚNIOR FEMENÍ
Rosella 43-86 CB Solsona
Victòria contundent del júnior femení del CB Solsona a la pista del Bàsquet Rosella. Les solsonines van aconseguir una victòria clara i convincent a Viladecavalls, on s'enfrontaven a l'equip cuer de la classificació. Tot i desplaçar-se amb només sis jugadores, el conjunt taronja va dominar el partit de principi a fi.
Amb una defensa molt seriosa i un joc de contraatac valent, el Solsona va marcar el ritme des del primer minut, impedint que les locals poguessin entrar en cap moment en el partit. El Rosella ho va intentar, però la solidesa defensiva i la intensitat de les visitants van neutralitzar qualsevol resposta. El Solsona va mantenir el control en tot moment i, jugant amb criteri i ambició, va anar ampliant l'avantatge fins a segellar una victòria plàcida a domicili per 43 a 86.
Un triomf coral i molt meritori, el de dissabte, especialment tenint en compte les rotacions limitades, que reforça la bona línia de treball de l'equip.
CADET MASCULÍ
CB Solsona 59-81 CB Llívia
En l'última jornada el cadet masculí del Solsona jugava a casa contra el Llívia, un equip bo i equilibrat però amb ganes de donar la cara i emportar-se la primera victòria. Els taronges, però, van sortir adormits i amb moltes errades defensives, fet que els va situar 21 punts per sota.
Tot i el marge, es van aconseguir corregir les errades a temps, i en un gran parcial que demostrava coratge i ganes de competir, es va arribar a la mitja part només a cinc punts del rival. En el tercer quart es van mantenir la intensitat i les ganes, i els locals van aconseguir posar-se per davant després d'uns tirs lliures. Tot i així, en els minuts finals, degut al cansament i la pressió, es van fallar tirs fàcils i no es va acabar assolint l'objectiu de la victòria.
Malgrat el resultat, els solsonins van demostrar una gran millora respecte dels primers partits, que progressivament es palesa en la manera de jugar. Cal seguir entrenant, ja que l'equip cada vegada presenta un millor estat de forma!
INFANTIL FEMENÍ
CB Solsona 61-40 Jac Sants Barcelona
Partit fàcil a casa, de les infantils del Solsona dissabte, contra el cuer de la classificació. Les solsonines es van presentar a l'encontre ben concentrades i amb ganes de marcar la diferència des d'un principi amb l'equip rival. Van fer una molt bona defensa que les va permetre anotar fàcil al contraatac (15-9).
Al segon quart, les jugadores locals no van sortir igual i es van relaxar, amb la qual cosa van permetre que el Jac Sans Barcelona escurcés la diferència a cinc punts. A mig quart, l'equip taronja es va recompondre i, un altre cop, des de la defensa es va poder estirar el marcador (20-13).
La segona part va ser una continuació del final del quart previ: les solsonines van jugar com saben fer-ho i van doblar el marcador constantment. Això va permetre repartir minuts entre totes les jugadores, que van respondre a pista amb tot el que han entrenat durant la setmana (20-10).
L'últim quart va servir per provar alguna cosa en atac i donar minuts a totes les locals, ja que la diferència de nivell demostrada no facilitava a les visitants apropar-se al marcador (11-8). Partit per estar-ne contentes i per gaudir.
INFANTIL MASCULÍ
CEB Navarcles 54-62 CB Solsona
El cap de setmana passat, l'infantil masculí del Solsona es va endur la victòria a la pista del Navarcles, el primer classificat, que fins ara encara no havia perdut cap partit.
Des de l'inici, els solsonins van sortir amb intensitat a pista amb l'objectiu de posar-se per davant en el marcador. El matx va començar amb un intercanvi de cistelles entre ambdós equips i es va arribar amb un resultat de 16 a 14 al final del primer període.
En quart següent, els visitants van jugar el seu millor joc, treballant amb equip, pressionant fort en defensa per recuperar pilotes i trobant bones opcions al contraatac. Això els va permetre avançar-se en el marcador amb un parcial de 14 a 23.
La resta del partit va seguir amb la mateixa dinàmica. El bon joc col·lectiu va permetre al Solsona mantenir-se per davant en el marcador i, tot i que el rival va arribar a retallar distàncies, els solsonins van acabar guanyant per vuit punts (54-62 al final del partit).
CISTELLA BAIXA
MINI FEMENÍ
Jubert Vila Manresa 12-61 CB Solsona
Gran partit de les solsonines en la seva visita a Manresa, en què van demostrar des del primer moment una clara superioritat.
Pel que fa als parcials, el Solsona va dominar clarament totes les parts, excepte la tercera, en què les locals van aconseguir imposar-se per un petit avantatge de dos punts. Tot i així, la resta del partit va estar completament controlat.
Especialment destacable va ser el sisè quart, en què el conjunt taronja va aconseguir un espectacular 0-13 i va demostrar una superioritat absoluta en agressivitat defensiva. Aquesta intensitat al darrere va permetre prendre moltes pilotes i transformar-les en cistelles fàcils, aprofitant els robatoris en primera línia.
Un matx i un resultat excel·lents que reflecteixen clarament el treball, l'actitud i la intensitat mostrades a pista de les solsonines.