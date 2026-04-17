Campanys de donació de sang i plasma a Solsona

El proper divendres 24 d'abril, Solsona acollirà una nova campanya de donació de sang i plasma, la darrera d'aquest mes a la comarca després de les celebrades a Sant Llorenç de Morunys i Freixinet (Riner). Ens trobareu, com de costum, a les instal·lacions de la Sala Polivalent, de 10 a 14 i de 16 a 21 hores.
L'Associació de Donants de Sang del Solsonès fa una crida a la ciutadania per reprendre i reforçar les donacions després del període de Setmana Santa, durant el qual les reserves experimenten una davallada considerable.
Tot i que les necessitats als hospitals es mantenen de manera constant -amb una demanda diària de 1.000 donacions-, durant les vacances el nombre habitual d'aquestes disminueix notablement.
Aquesta situació pot posar en risc l'activitat assistencial, especialment en pacients que requereixen transfusions de manera urgent o regular, com ara persones amb malalties oncohematològiques, trasplantaments o intervencions quirúrgiques.
Per aquest motiu, s'insta a totes les persones que puguin donar sang o plasma a fer-ho, un cop passada aquesta celebració, i assegurar que les reserves es mantinguin en uns nivells òptims.
CRIDA ALS DONANTS D'ENTRE 35 I 45 ANYS
Els donants d'entre 35 i 45 anys han disminuït gairebé un 35% en 5 anys. A banda d'insistir als joves, el BST pretén atreure a les sales de donació la franja d'edat dels donants que tenen entre 35 i 45 anys, que són els que encara no han tornat a recuperar el nivell de donació després de la davallada global que hi va haver durant el 2020 a causa de la pandèmia.
Així, en cinc anys, s'han perdut gairebé 15.500 donants de sang d'aquestes edats, que suposen un 34,5% menys del volum de persones que donaven sang abans de la pandèmia i que, contràriament al que ha passat amb altres franges d'edat es tracta d'un segment que no s'ha recuperat. Junt amb el sector dels més joves, el Banc de Sang ha reforçat, darrerament, les campanyes dirigides a aquest sector de població.
Cal demanar cita prèvia a bancsang.net/donar per agilitzar la donació i donar-vos la millor atenció possible.
Col·labora en la jornada d'extracció: Associació d'Empreses del Solsonès