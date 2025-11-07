07 de novembre de 2025

 Comiat i reconeixement del Consell Comarcal al secretari del Consell

Després de prop de 40 anys, Candi Pujol s'ha retirat

  • La presidenta del Consell Comarcal ha reconegut la feina del Secretari
  • L'acte ha tingut lloc a la Sala de Plens del Consell Comarcal

Publicat el 07 de novembre de 2025 a les 08:12

Aquesta setmana, el Consell Comarcal del Solsonès ha celebrat l’acte de jubilació del qui ha estat fins ara secretari de l'ens supramunicipal, que es retira després de gairebé 40 anys de dedicació al servei de l’entitat i del territori.

Candi Pujol ha volgut reivindicar el paper del Consell Comarcal en una comarca com el Solsonès i ha destacat que, durant la seva etapa laboral, ha vist néixer el Centre Sanitari del Solsonès, el Patronat de Turisme del Solsonès, el CTFC, així com l’arribada de la llum i l’aigua a les masies de la comarca, i l’asfaltatge de camins.

 

La presidenta, acompanyada del primer i segon vicepresident i d’una nodrida representació dels treballadors, li han dedicat un emotiu comiat en reconeixement a la seva trajectòria i compromís, tot agraïnt aquests anys de professionalitat, entrega i estima pel Solsonès, i desitjant-li una feliç jubilació.

