Dimarts vinent arrenca a Olius i a Sant Llorenç de Morunys «Més digitals», el projecte per apropar el món digital a les persones grans

Els municipis d’Olius i Sant Llorenç de Morunys acolliran, a partir de dimarts de la setmana vinent i durant sis sessions, el tret de sortida del projecte “Més digitals”. La sessió a Olius tindrà lloc de les onze del matí a dos quarts de dues del migdia, mentre que la de Sant Llorenç de Morunys s’impartirà des de les cinc de la tarda fins a dos quarts de vuit del vespre.
Es tracta d’una iniciativa formativa promoguda pel Consell Comarcal del Solsonès amb l’objectiu d’apropar el món digital a les persones grans i afavorir que adquireixin més autonomia en l’ús de les eines digitals més habituals.
El programa s’adreça a persones que ja utilitzen les tecnologies digitals de manera bàsica, però que encara no disposen de la seguretat necessària per afrontar nous aprenentatges o per treure un major profit dels dispositius. La formació es durà a terme en modalitat presencial, amb una durada total de 15 hores, i es recomana que les persones assistents hi participin amb un telèfon intel·ligent o una tauleta digital.
Continguts del curs
Les persones participants es familiaritzaran amb el correu electrònic, la fotografia digital i la navegació per internet. Finalment, el curs dedicarà un espai a les bones pràctiques a la xarxa i a la ciberseguretat, oferint eines per identificar i evitar possibles fraus o riscos en l’entorn digital.
Inscripcions
Les persones interessades poden telefonar al departament de Serveis Socials del Consell Comarcal del Solsonès, al telèfon 973 48 32 34. Després de la sessió inicial a Olius i Sant Llorenç de Morunys (dia 17), la formació també arribarà a Torà (dia 18), Llobera (dia 20) i a Pinell (dia 21), amb la voluntat de reforçar l’acompanyament de les persones grans en el procés de transformació digital i reduir la bretxa tecnològica al conjunt de la comarca.