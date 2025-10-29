Com evitar estafes telefòniques i digitals dirigides a la gent gran

El món digital ofereix moltes oportunitats per a totes les edats, però també ha obert la porta a noves formes d’engany que, si no es té una base de cultura digital són difícils de detectar. Els delinqüents aprofiten la rapidesa amb què evolucionen les tecnologies per inventar maneres cada vegada més sofisticades de robar informació o diners. Els missatges falsos per WhatsApp o els correus electrònics enganyosos que intenten fer-nos clicar en enllaços perillosos són alguns d'aquests exemples, però n'hi ha molts més.
Les persones grans, per la seva manca d'educació digital, són les més exposades a aquests enganys. Tot i això, és possible conèixer com funcionen aquests fraus i aprendre a detectar-ne els senyals d’alerta és la millor manera d’evitar ser-ne víctima. Ací et deixem un parell de consells per identificar aquestes ciberestafes.
Protegeix els teus dispositius
La prevenció és la millor defensa. Conèixer com funcionen les estafes digitals, aprendre a crear contrasenyes segures o saber reconèixer missatges sospitosos pot evitar molts problemes. També és important mantenir la calma davant de trucades o missatges inesperats i recordar una norma bàsica: mai no facilitis informació personal o bancària a desconeguts, ni per telèfon ni per Internet.
Per mantenir els teus comptes segurs, utilitza contrasenyes llargues i difícils d’endevinar, combinant majúscules, minúscules, números i símbols. No utilitzis la mateixa per a tot i no la comparteixis amb ningú. Si et costa recordar-les, pots emprar un gestor de contrasenyes: aquests programes les desen de manera segura i només has de recordar una clau mestra. Un altre pas essencial és activar el doble factor d’autenticació, una eina que afegeix una segona capa de seguretat en els teus comptes i impedeix que algú hi accedeixi encara que sàpiga la teva contrasenya.
Alerta amb les compres per internet
A l’hora de comprar per Internet, cal anar amb compte. No t’hi deixis portar per ofertes exageradament bones o missatges amb descomptes irreals, especialment a les xarxes socials. Abans de fer una compra, comprova que la pàgina web sigui l'oficial de la botiga i que a l’adreça hi aparegui el cadenat de seguretat (https://).
Si pots, utilitza targetes prepagament o amb límit i activa-les només quan les necessitis. També pots fer servir serveis de pagament segurs com PayPal, que protegeixen les teves dades bancàries i ofereixen garanties de devolució si alguna cosa surt malament.
Sobre els missatges i les trucades desconegudes
Quan rebis una trucada o missatge d’una suposada empresa o banc, no responguis immediatament. Penja o tanca el missatge i contacta tu mateix amb l’entitat a través dels canals oficials. D’aquesta manera evitaràs caure en fraus que imiten comunicacions reals. Els ciberdelinqüents solen posar el focus en la informació bancària, ja que és la manera més ràpida d'obtenir diners, o en les contrasenyes que permeten suplantar la identitat.
Revisa bé qui envia els missatges, no cliquis en cap enllaç sense confirmar abans l'adreça URL i no confies en cap missatge ni número de telèfon que et demana qualsevol dada de manera urgent i en un temps limitat. I, sobretot, si hi ha qualsevol dubte sobre el contingut o l'emissor del missatge, sempre és preferible consultar amb la plataforma original o buscar en Internet casos similars de possible estafa.