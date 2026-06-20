El barri Camp del Molí es disposa a celebrar una jornada amb múltiples propostes

El barri Camp del Molí s’activarà el proper dissabte 27 de juny a la tarda, convertint-se en un pol d’activitat comunitària amb la seva festa anual. Aquest esdeveniment arrenca a les 18 h, sumant-hi propostes dirigides a diferents grups d’edat. L’objectiu de la trobada: reforçar vincles, fer visible la col·laboració i aconseguir que la participació de cada persona tingui pes en aquesta cita col·lectiva.
Activitats infantils i concurs de catifes
L’inici de la tarda posarà el focus sobre els infants. Per als més petits del barri, s’han previst activitats específiques que busquen incloure tothom. Un dels plats forts serà el II Concurs de Catifes; en aquest, la inventiva i el saber fer dels veïns prenen protagonisme un altre cop. Els organitzadors insten els residents a inscriure’s, mantenint viu el fil de la participació que defineix la celebració.
El vespre anirà sumant nous ingredients. La música i les novetats marcaran el ritme a partir de les 19.30 h amb el concert del duet Gascon & Martí, que interpretarà country blues. Aquesta actuació inaugura la nit amb una atmosfera càlida i propera, acompanyada de novetats com la presentació de la beguda El Molinet, disponible només durant la festa.
El vespre segueix amb un sopar popular, on l’entrepà de botifarra servirà per agafar energia. Durant aquest àpat es farà el sorteig d’un pernil, obert als assistents, i un sorteig addicional que reconeix els col·laboradors del programa. S’hi sumen ball, bingos amb premis en metàl·lic, lots de productes i activitats pensades per dinamitzar la nit.
La vetllada s’estendrà fins ben entrada la matinada. El músic Raül posarà el ritme a la pista i la programació garantirà activitat fins a les darreres hores. Tot plegat s’ha pogut organitzar gràcies a la dedicació dels residents, persones col·laboradores i la suma de petits esforços, que donen força al teixit comunitari del Camp del Molí. L’organització manté la invitació a tot el barri: "La festa la fem entre tots!"