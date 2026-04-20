Experts analitzaran a Pinós com transformar els camins de la sal en motor turístic

La trobada reunirà especialistes i professionals del sector que compartiran experiències i projectes vinculats a la recuperació de paisatges salins i a la promoció turística responsable. La sessió arrencarà amb una ponència de l’arquitecta i doctora en Urbanisme, Andri Tsiouti, que abordarà iniciatives de valorització d’aquests entorns més enllà del seu ús tradicional.
El programa inclou dues taules rodones referents a sectors turístics emergents. D’una banda, el cicloturisme, amb casos pràctics i estratègies de promoció del territori amb la participació de Sílvia Rovira Planas, de Rutes Sílvia Rovira; Esther Santaulària Capdevila, tècnica de turisme del Consell Comarcal del Solsonès; i Quim Vizcaíno Font, tècnic de l’Oficina de Màrqueting turístic de la Diputació de Barcelona.
D’altra banda, la jornada abordarà el turisme científic, amb propostes vinculades a la geologia, l’astronomia i l’educació ambiental com a eines per atraure nous públics de la mà de Ferran Climent Costa, director científic del Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central; Jordi Fraxanet Nadal, d’AstroSolsonès, Centre Astronòmic del Castell de Lladurs; i Montse Rodríguez Vilà; de Mont, Conservació i Educació ambiental.
La dinamització de camins
La jornada també servirà per conèixer l’experiència de la Taula de Camins de l’Alt Pirineu i Aran, considerada un model de referència en la gestió i dinamització de camins.
La directora de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA), Amàlia Sanz Bonet, i Agustí Andrés Teixidó, tècnic de la Direcció General de Polítiques de Muntanya, explicaran la iniciativa d’èxit de la Taula de Camins de l’Alt Pirineu i l’Aran, que agrupa agents públics i privats per promoure la conservació, gestió i promoció de la xarxa de camins com a infraestructura clau, identitària i de turisme actiu.
Jordi Vilalta Mora, gerent del Consorci Leader de la Catalunya Central; i Raquel Sánchez Varela, directora dels Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a la Catalunya Central; seran els encarregats de cloure la jornada.
“L’or blanc”
Aquesta jornada s’emmarca en el projecte “L’or blanc: dinamització econòmica entorn de la producció de la sal i les seves rutes de comercialització” impulsat pel Consorci LEADER de la Catalunya Central i la Fundació Cardona Històrica.
L’objectiu és dinamitzar el territori a partir de les antigues rutes de comercialització de la sal de Cardona, coneguts com els camins de la sal o cardoners, una potent xarxa comercial que abastia tots els comtats catalans.
Aquests tenien 5 ramals principals: el de Barcelona (passant per Súria, Manresa i Sabadell), el de Cervera (passant per Calaf), el de Guardiola del Berguedà (passant per Serrateix, Gargallà, Avià i Berga), el de Solsona (passant per Riner) i el de La Cerdanya (que passava per Sant Llorenç de Morunys).
Programa
Camins de la sal i turisme sostenible: reptes i oportunitats
Sala d’Actes de l’Ajuntament de PINÓS, 8 de maig de 2026 - INSCRIPCIONS
09.30 – Arribada, acreditacions
09.50 – Benvinguda.
Xavier Vilalta Isanta, Alcalde de Pinós i Conseller comarcal de turisme del Consell Comarcal del Solsonès
10.00 – Més enllà de la sal: experiències de recuperació de paisatges salins.
Andri Tsiouti, Arquitecta, Doctora en Urbanisme per la Universitat Politècnica de Catalunya
11.00 – Taula rodona sobre experiències en el turisme. EL CICLOTURISME.
Silvia Rovira Planas, Rutes Silvia Rovira
Esther Santaulària Capdevila, Tècnica de turisme del Consell Comarcal del Solsonès.
Quim Vizcaíno Font, Tècnic Oficina Màrqueting turístic. Diputació de Barcelona.
Modera – Bet Andreu Cobos, cap de l’àmbit de promoció comarcal i desenvolupament econòmic del Consell Comarcal de l’Anoia.
12.00 – Pausa – cafè
12.20 – Taula rodona entorn del TURISME CIENTÍFIC.
Ferran Climent Costa, Director científic del Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central
Jordi Fraxanet Nadal, AstroSolsonès, Centre Astronòmic del Castell de Lladurs
Montse Rodríguez Vilà, Mont, Conservació i Educació ambiental
Modera – Francesc Ponsa Herrera, director general de la Fundació Cardona Històrica
13.20 – La Taula de Camins de l'Alt Pirineu i Aran, una iniciativa d'èxit.
Amàlia Sanz Bonet, Directora d’IDAPA, i Agustí A. Andrés Teixidó, Tècnic de la Direcció General de Polítiques de Muntanya i de la Secretaria Tècnica de la Taula de Camins.
13.45 – Conclusions i tancament.
Jordi Vilalta Mora, Gerent del Consorci Leader de la Catalunya Central Raquel Sánchez Varela, Directora dels Serveis Territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a la Catalunya Central