Fènix organitza un «bany de bosc» conjuntament amb el Centre Sanitari de Solsona

Els banys de bosc es basen en una tècnica recuperada d'èpoques mil·lenàries i aquest concepte va ser incorporat per primera vegada al Japó, on fa anys que exploren els boscos madurs i els beneficis que aquests mostren sobre les persones que hi caminen silenciosa i pausadament. Consisteix bàsicament en reconnectar amb la naturalesa que ofereixen els boscos, obtenint nombrosos beneficis per la salut de qui ho practica.
Un bosc terapèutic, ha de tenir una sèrie de característiques; sobretot, que sigui un bosc madur. Els arbres, quan envelleixen deixen anar una quantitat més elevada d’olis essencials, que han demostrat ser molt beneficiosos per la salut a l'inhalar-los. Durant un bany de bosc, es realitzen diferents activitats pensades per a la salut a través d'escoltar el silenci, caminar lentament, respirar, relaxar-se... En resum: estimular i contemplar els sentits. Banyar-se en l’atmosfera d’un bosc comporta, entre altres coses, la disminució de la freqüència cardíaca i de la tensió arterial, la disminució dels nivells d’hormones de l’estrès, la relaxació cerebral i, alhora, l’activació del sistema immunitari.
Al finalitzar la sessió els participants han pogut degustar una selecció de dolços artesanals combinat amb aigua de llimona i infusió de menta amb te verd.