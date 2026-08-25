Micropobles catalans adverteixen d’una aturada possible per la incorporació de secretaris-interventors nous

L’Associació de Micropobles de Catalunya ha posat sobre la taula la possibilitat que nombrosos ajuntaments petits experimentin un atur funcional a partir de l’agost, arran de l’arribada de trenta-un secretaris-interventors nous, habilitats per l’Estat. Els responsables d’aquesta entitat assenyalen que els nomenaments podrien implicar la substitució dels secretaris interins, habitualment coneixedors de les rutines municipals. Temen, a més, que un nombre considerable d’aquests funcionaris recentment designats no considerin atractiu el treball en poblacions petites i, per tant, puguin sol·licitar trasllats a consistoris més grans, mitjançant comissions de serveis. Aquest fenomen exposaria una vegada més molts micropobles a quedar-se sense la figura "clau" per garantir el funcionament local .
Reclamacions de l’associació i reacció institucional
L’entitat demana un increment de l’"acompanyament" i de la informació per part de la Generalitat. Sostenen que "cada municipi és una realitat" i apunten que les solucions han d’adaptar-se a circumstàncies concretes. La Direcció General d’Administració Local de la Generalitat reconeix el problema i indica que col·labora amb les diputacions per identificar alternatives, incloent la creació de borses d’opositors. A banda, s’ha sol·licitat una trobada urgent, que s’hauria de fer aquesta setmana, per analitzar situacions diverses .
Molts alcaldes es mouen en la incertesa i assenyalen la manca de seguretat jurídica, així com el desconeixement sobre el futur del càrrec de secretari-interventor. Es posa en evidència la dificultat d’assignar aquestes places a través d’exemples com el de l’Ajuntament de Santa Maria d’Oló (Moianès), on fa poc ha finalitzat el mandat d’un secretari escollit per concurs. El BOE d’aquest mateix agost ha anunciat la designació d’un nou secretari que cobrirà la mateixa posició .
La funció del secretari-interventor en risc
El president de l’Associació de Micropobles, Joan Solà, manifesta: "Tant en un micropoble com a una ciutat de 100.000 habitants, el secretari-interventor és una figura clau perquè són els que donen fe de tot, per fer els pagaments o per poder convocar el ple". Sense aquest perfil professional, la gestió habitual i la prestació de serveis poden veure’s aturades. L’alcaldessa de Collsuspina (Moianès), Laia Oller, declara: "És un bloqueig total perquè els municipis petits vivim bàsicament de subvencions i necessitem el secretari per tirar-ho endavant". Ja hi ha hagut situacions, segons expliquen, en què ha estat impossible celebrar plens ordinaris durant dotze mesos per falta de secretari .
L’assignació de places en període de vacances, i les conseqüències per als micropobles
Diversos representants locals expressen malestar pel fet que la presa de possessió s’hagi fixat durant l’agost, "en plenes vacances". Aquest fet es percep com a mostra d’un "desconeixement" de les dinàmiques als ajuntaments de mida reduïda i de l’efecte d’aquest calendari sobre la continuïtat administrativa. L’Associació remarca que el dèficit de secretaris és un obstacle persistent i estructural en zones de baixa densitat, i mostra preocupació pel fet que les noves mesures puguin empitjorar el panorama allà on ja s’havia estabilitzat. La dita popular "despullar un sant per vestir-ne un altre" s’aplica, diuen, a la situació generada pels nous nomenaments a Catalunya .