Solsona comparteix reflexions sobre la mort amb un cafè-tertúlia

El Servei d'Acompanyament al Dol organitza el primer cafè-tertúlia sobre la mort, seguint el format dels 'death cafes', una iniciativa mundial consistent en trobades informals per parlar de la mort en un context distès i de confiança, al voltant d'una tassa de cafè i pastes.
Aquest espai s'adreça a tothom que senti curiositat o necessitat de compartir pensaments relacionats amb la mort, el dol o les pèrdues. L'objectiu és crear un ambient respectuós i acollidor on els participants puguin parlar lliurement.
Cafè-tertúlia en un ambient distès
Sense requerir inscripció prèvia, aquest esdeveniment se celebrarà aquest dimarts 4 de novembre a les 18.30 h al bar El Casal. Les sessions seran facilitades per Gemma Estany Ferrer i Marta Marsenyach Novelles, membres del Servei d'Acompanyament al Dol.
L'ambient distès del cafè-tertúlia està pensat perquè els participants puguin expressar les seves reflexions i inquietuds sense judicis ni pressions. Aquest tipus d'activitat fomenta el diàleg obert sobre qüestions sovint considerades tabú.
Exploració conscient del final de la vida
La trobada és una oportunitat única per explorar i comprendre millor les pròpies emocions i pensaments sobre el final de la vida. Proporciona un espai per a l’intercanvi d'experiències que poden resultar terapèutiques i il·luminadores.
Aquest format de tertúlia, que segueix l'exemple de les iniciatives que van sorgir als Estats Units, busca normalitzar la conversa sobre la mort, un aspecte de la vida sovint envoltat de silenci o incomoditat.
Al llarg de les sessions, es garantirà que les discussions siguin respectuoses i inclusives, permetent que cada participant comparteixi les seves experiències i dubtes. L'objectiu és crear un entorn segur i de suport per a tots els assistents.