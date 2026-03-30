Ensurt a la Ribera Salada

Diumenge marcat per les incidències arreu de la comarca del Solsonès, provocades especialment per les ventades. El més destacat ha estat un incendi provocat per alguna guspira elèctrica que ha saltat prop d'un transformador a la urbanització del Pla de Roures, a Lladurs. L'avís s'ha donat als Bombers a les 13.47 hores, i fins al lloc dels fets s'hi han desplegat tres dotacions i voluntaris de les ADF. El foc de vegetació, que ha cremat uns 300 metres quadrats, s'ha pogut donar per controlat i apagat cap a les 6 de la tarda.\r\n\r\nD'altra banda, al llarg del dia han estat diverses les afectacions a l'arbrat a causa de les ventades, destacant incidents amb arbres caiguts o que han afectat una línia elèctrica, a Castellar de la Ribera i a Pinell de Solsonès.\r\n