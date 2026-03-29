El temporal de vent que travessa el país no s'aturarà, almenys, fins dimecres. Després d'un diumenge marcat per fortes ratxes de vent superiors als 160 km/h a punts de l'Empordà o al Berguedà i un recompte de set ferits, dilluns no millorarà i també començarà amb forts vents arreu del país.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), es preveu que l'avís per fortes ratxes de vent afecti 18 comarques durant la jornada amb vent que podrien superar els 100 km/h.
Les comarques amb avís taronja són l'Alt Empordà, la Cerdanya, el Ripollès, l'Alta Ribagorça i el Pallars Jussà. D'altra banda, les zones en què s'ha activat l'avís groc són: l'Alt Urgell, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Baix Empordà, el Baix Penedès, el Berguedà, el Montsià, el Pallars Sobirà, la Ribera d’Ebre, el Segrià, el Tarragonès, Terra Alta i la Val d'Aran.
A causa del vent, també s'ha activat avís per mala mar al litoral nord, en concret al nord del cap de Creus i al cap de Begur, amb onades que podrien superar els 2,5 metres d'alçada.
I els pròxims dies?
Vent, vent i més vent. Dimarts i dimecres també estan actius els avisos grocs i taronges per vent, sobretot al nord i sud del país. Tot i això, la intensitat anirà a la baixa, igual que les temperatures.