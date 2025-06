Així és el patrimoni de Vilalba Sasserra: 65 monuments en 6 km²

Vilalba Sasserra ja disposa d'un Mapa de patrimoni que recull tots els elements patrimonials del municipi. Aquesta iniciativa de l'Oficina de Patrimoni Cultural de Barcelona ha registrat els 65 elements patrimonials del poble d'acord amb la singularitat constructiva, l'antiguitat, el valor identitari en l'àmbit local i el simbolisme que tenen per a la comunitat. Els monuments es troben repartits en diferents àmbits i s'han identificat amb la col·laboració de diferents persones del municipi i de l’Ajuntament que han aportat els seus coneixements.

El Mapa de Vilalba Sasserra compta amb molts elements destacables, com el Dolmen de Pedra Arca, l’església parroquial de Santa Maria de Vilalba, el conjunt de l’església vella de Vilalba, la Creu de Terme o l’escultura a la mobilitat sostenible. El poble també compta amb diverses masies antigues d’interès històric i arquitectònic i l’entorn del Parc Natural del Montnegre i Corredor.

Dels elements del patrimoni cultural i natural del terme, el 50% corresponen a patrimoni immoble com edificis, conjunts arquitectònics, jaciments arqueològics i obra civil. Algunes masies que s'han inclòs en el Mapa continuen habitades o ben conservades, especialment a la zona planera del municipi, com ara Can Pau Guinard, Can Solà Nou, Can Gol o Ca n'Agell.

A la zona més muntanyosa del poble hi ha els masos de Can Rafel, Can Font i Ca n'Illa, que s'han registrat en el mapa. A Vilalba també hi ha testimonis de l'època prehistòrica, com el dolmen de la Pedra de l’Arca (o Pedra Arca), situat entre l’antic camí ral i l’actual carretera de Girona. Aquest monument megalític és un dels més emblemàtics de la zona i és un bé patrimonial d’interès arqueològic i paisatgístic.

Els Mapes de Patrimoni

L’Oficina de Patrimoni Cultural de la demarcació de Barcelona porta a terme des de fa vint-i-cinc anys els Mapes de Patrimoni Cultural dels municipis barcelonins que ho sol·liciten. Ara com ara, hi ha 230 municipis de la demarcació que ja en disposen d'aquest mapa que vol aplegar dades sobre el patrimoni cultural i natural de les poblacions. D'aquesta manera, es vol posar en relleu el valor patrimonial dels monuments perquè els ajuntaments estableixin mesures per garantir-ne la protecció, la conservació i assegurar que tota la societat en pugui gaudir.