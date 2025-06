Amics del Castell de Montsoriu rep un premi en preservació de patrimoni

L'Associació d’Amics del Castell de Montsoriu ha rebut el XVII Premi Joaquim Codina i Vinyes en reconeixement de la seva tasca i trajectòria en la preservació del patrimoni gironí. Aquest guardó l'ha entregat la Fundació Valvi, que es dedica a la promoció del món de la cultura, la llengua i les arts plàstiques de les comarques gironines. Cada any, la Fundació lliura els Premis Valvi amb l'objectiu de posar en relleu la tasca de tres agrupacions d'àmbits diferents que hagin contribuït al desenvolupament cultural, social i patrimonial del territori.

L'Associació d’Amics del Castell de Montsoriu va néixer el 1992 per promoure la restauració del castell, reivindicar el passat medieval de la comarca i fer divulgació de la història que hi ha vinculada en aquest monument del Montseny. Gràcies a la tasca d'aquesta organització, el Castell de Montsoriu es va consolidar i es va poder obrir al públic, amb més de 200.000 visitants cada any. "És un exemple de col·laboració entre societat civil i institucions", han expressat des de la Fundació Valvi.

L’associació, al llarg dels anys, ha organitzat xerrades, exposicions i activitats divulgatives sobre el castell de Montsoriu. També ha contribuït a promocionar-lo i a impulsar la restauració i la investigació arqueològica del monument amb les institucions locals, comarcals, nacionals i estatals. La tasca de l'Associació ha fet del castell de Montsoriu un referent patrimonial del país i l'ha convertit en una atracció turística per a la comarca que, fins i tot, l'ha fet aparèixer en programes de TV3 com Batalla Monumental.

L'entitat compta amb el suport de centenars de socis i la implicació dels ajuntaments d’Arbúcies, Breda, Riells i Viabrea i Sant Feliu de Buixalleu, del Consell Comarcal de la Selva, de la Diputació de Girona i de la Generalitat de Catalunya. A més, per les obres que s'han dut a terme, també hi ha hagut aportacions econòmiques estatals i de la Unió Europea.