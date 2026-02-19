«Cal conèixer les maneres com Castella ha intentat sotmetre’ns»: Aleix Sarri presenta llibre a Sant Celoni

La Sala Bernat Martorell de Sant Celoni serà l’escenari de la presentació del llibre Ànima de república, del polític i escriptor Aleix Sarri i Camargo el pròxim divendres 20 de febrer a les 19 hores. L’acte serà en forma de conversa amb el celoní Jordi Cuminal, exregidor a l’Ajuntament i que va ser primer tinent d’alcalde entre 2007 i 2011. Cuminal també va ser diputat de CiU i de Junts pel Sí durant la legislatura de l'1 d'octubre de 2017.
El llibre, publicat per l'Editorial Comanegra, proposa un recorregut narratiu per tres segles clau de la història política catalana. El punt de partida és el 31 de maig de 1410, la data de la mort de Martí l'Humà sense hereu clar, que va obrir un període d’incertesa i va comportar el pas de la corona catalanoaragonesa a mans d’un sobirà estranger. A partir d’aquí, l’obra ressegueix els episodis de confrontació amb Castella (més tard Espanya), en una història marcada per conflictes, repressió, exilis i persecucions, fins a la desfeta de 1714. Segons l’autor, aquests segles de tensions també evidencien la persistència del desig de llibertat i el que defineix com “l’ànima de república” del poble català.
Amb voluntat divulgativa, Sarri combina episodis històrics i protagonistes, tant figures destacades com noms anònims, per oferir una mirada que vol dialogar amb el present i amb la relació actual entre Catalunya i l’Estat.
Nascut a Barcelona el 1985, Aleix Sarri és llicenciat en Biotecnologia i màster en Relacions Internacionals per l’IBEI. Ha desenvolupat part de la seva trajectòria professional a Brussel·les com a assistent de l’eurodiputat Ramon Tremosa al Parlament Europeu. Entre setembre de 2018 i gener de 2020 va ser coordinador de Polítiques Internacionals de la Presidència durant el mandat del 131è president de la Generalitat, Quim Torra. També ha estat candidat a les eleccions europees del 2019 per Junts per Catalunya i és articulista habitual a Nació Digital.
La presentació a Sant Celoni està organitzada per les seccions locals de l'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, el Consell Local de la República amb el suport de l'Editorial Comanegra.