El Circ Cric estrena la programació del Festival 2025

El Circ Cric de Sant Esteve de Palautordera ha estrenat aquesta setmana la programació del Festival Circ Cric 2025, que convida a viure espectacles plens de màgia, emoció i connexió amb la natura. Les propostes, adreçades a persones de totes les edats, combinen el millor del circ amb la descoberta del territori amb l'objectiu de despertar els sentits i la imaginació dels espectadors. A NacióBaixMontseny hem fet un recull de les propostes que ofereix el circ pel Festival d'enguany. La programació completa amb els horaris i els dies específics es pot trobar a la pàgina web del Circ Cric.

Passejada de circ i natura: El Follet del Montseny

L'espectacle "El Follet del Montseny" és una passejada guiada per la Ribera del Martí de la mà d’un personatge molt especial, El Follet del Montseny, interpretat per Joan Grivé. Aquesta activitat combina natura i fantasia per oferir una experiència immersiva als participants. Amb l’assessorament del reconegut ambientòleg Martí Boada, el recorregut convida a observar, escoltar i descobrir els secrets amagats del bosc en un viatge sensorial i lúdic.

La sortida té com a punt de sortida i de final el Circ Cric i té una durada aproximada d’una hora. Es recomana portar calçat còmode o de muntanya, i capelina o paraigua en cas de pluja. No és apte per cotxets ni cadires de rodes, per la qual cosa l'organització recomana als pares dur els més petits en motxilla.

El responsable de l'espectacle, Joan Grivé, és llicenciat en ciències ambientals i destaca per la seva trajectòria en divulgació científica i comunicació ambiental. És humorista, creador de continguts i col·laborador de la CCMA, a més, és cap de comunicació del Circ Cric i co-creador de l’espectacle “Brins de Safrà”.

Embamba’t! amb Tortell Poltrona

Amb "Embamba’t!", el reconegut pallasso Tortell Poltrona presenta una proposta carregada d’humor tendre, situacions absurdes i altres gags. L’espectacle s’inspira en els grans clàssics del segle XX i inclou música en directe, acrobàcies, malabars i l’energia inconfusible del circ tradicional. Amb la col·laboració de la companyia italiana Girovago e Rondella, "Embamba’t" és un homenatge als pallassos de sempre, amb vestuari dels anys seixanta de la nissaga dels Germans Martini. L'espectacle està pensat per a tots els públics i té una durada de 75 minuts.

Les històries de la Petita Lu

Una altra proposta serà "Les històries de la Petita Lu", a càrrec de la Lu, una pallassa jove i carismàtica que ja és tot un referent entre els infants del Circ Cric. En aquest espectacle de petit format, Lu convida a un viatge pel seu món ple d’imaginació, jocs, cançons i records de les seves gires. Una mirada fresca i dolça que connecta amb la ingenuïtat i la curiositat dels més menuts. A través de les seves històries i dels amics que ha anat coneixent pel camí, l'espectacle vol demostrar que tothom pot crear el seu propi circ.

Zloty, quan el circ toca l’ànima

L'espectacle "Zloty" ofereix una experiència teatral i íntima que reivindica la llibertat i convida a connectar amb les emocions més profundes. Amb música en viu, teatre de gest i el llenguatge universal del pallasso, l’espectacle parla de solitud, les adversitats de la vida i els somnis ambulants. Es tracta d'una proposta poètica i valenta que acosta als espectadors a la vulnerabilitat i a la bellesa de les emocions humanes.