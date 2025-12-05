El Circ Cric farà parada a Hostalric en homenatge a Claret Papiol

El Circ Cric i Tortell Poltrona presentaran el seu espectacle, L’últim somni 2025, en una gira nadalenca pensada per al públic familiar. Aquest espectacle farà parada a Hostalric en homenatge al pallasso Claret Papiol, que ha mort aquest 2025 als 71 anys. Papiol, pare de l'actual alcalde d'Hostalric, va destacar per la seva trajectòria en el món del circ i de l'espectacle i va ser un dels cofundadors del Circ Cric i la companyia Germans Poltrona.
La companyia s’instal·larà a l’aparcament de les escoles els dies 12, 13 i 14 de desembre amb tres espectacles que es repartiran al llarg de les tres jornades. Històries de la Petita Lu es podrà veure cada matí a les 11 hores i oferirà una proposta tendra i visual pensada especialment per als més petits, amb una posada en escena íntima que vol estimular la imaginació.
A la tarda, a les 17:30 hores, serà el torn de Que Bèstia!, un muntatge ple d’humor i vitalitat que recupera l’esperit més juganer del Circ Cric i que busca la complicitat de tots els públics. Finalment, cada vespre a les 19:30 hores, Poltrona Troupe portarà a l’escenari l’energia més genuïna de la companyia, amb un xou que combina tècnica, ritme i humor en la línia més clàssica de Tortell Poltrona.
Sant Esteve de Palautordera, a la carpa del Circ Cric, ja va collir un acte d'homenatge a Claret Papiol el passat mes de juny, "Deixeu el micròfon obert". La cita va comptar amb la participació de Les Velles del Ball de Gitanes de Sant Esteve, Jordi Borrell (Circ Perillós), Marduix Titelles, Jordi Fàbregas, Francesc Orella, Xavier Capdet, Blai Mateu Trias, Sergio Bustric, i els Saltaires i Grimpaires d’Hostalric. També hi seran presents destacats pallassos com Marcel Gros, Toti Toronell, Marcelline i Zazà de Los Excéntricos, Pepa Plana, Jordi Martínez entre d’altres.
Alhora va comptar amb la presència de representants institucionals com la consellera de Cultura, Sònia Hernández; el director de Promoció Cultural i Biblioteques, Xavier Fina; la directora dels Serveis Territorials de Cultura a Girona, Isabel Bernal així com els alcaldes de Sant Esteve i Santa Maria de Palautordera.