Maria del Mar Bonet, Manu Guix i Ramon Mirabet al festival Rebrot de Palautordera

La primera edició del Festival Rebrot arriba a Santa Maria de Palautordera els pròxims 29, 30 i 31 de maig de 2025 al Parc del Reguissol. Aquest espai natural es transformarà durant tres nits en l'escenari que aplegarà artistes destacats del panorama nacional català en una atmosfera acollidora al peu del massís del Montseny.

La cita compta amb una programació de luxe per a una "primera edició inoblidable" on es donarà la benvinguda a l'estiu amb música de proximitat i carregada d'energia. Les entrades i abonaments estan a la venda en format digital i es poden adquirir a través de la web oficial del festival. A NacióBaixMontseny hem fet un recull dels artistes que es podran sentir en aquesta primera edició.

El pròxim dijous 29 de maig el festival obrirà amb l'actuació de Maria del Mar Bonet, que celebra els cinquanta anys de trajectòria a l’Olympia de París, acompanyada per Toni Pastor al llaüt i Marc Grasas a la guitarra. Bonet és una veu imprescindible en la història de la música catalana, durant els anys 60 va formar part del moviment de la Nova Cançó i està especialitzada en música tradicional mediterrània. No obstant això, Bonet també ha passat per ritmes més electrònics amb la col·laboració a l'àlbum dels Manel Per a la bona gent, concretament, en una cançó amb el mateix nom. Es preveu, doncs, una vetllada que promet emocions i records.

Tot seguit, divendres 30 de maig, Manu Guix interpretarà un concert íntim a veu i piano, que repassarà els grans èxits de la seva carrera i també versions, amb el seu estil, de temes coneguts. Al llarg de la seva trajectòria el músic ha obtingut diversos reconeixements pel seu talent i la seva feina tant en àlbums personals com en musicals.

El 2009 va rebre el Premi Butaca per l'espectacle QUÈ! El Nou Musical i el 2011 el va reeditar per Geronimo Stilton, El musical del Regne de la Fantasia en les categories de composició musical i millor espectacle per a públic familiar. El 2018 va obtenir el Premi Enderrock per votació popular a la millor cançó d'autor amb Després de tot.

El dissabte 31 de maig Ramon Mirabet serà l'encarregat de tancar El Rebrot amb la presentació del seu nou disc “V”, que va publicar el gener d'aquest 2025. La gira de l'artista ja ha recorregut les quatre capitals catalanes i promet una nit de festa i emoció a Palautordera amb tota la seva banda. Mirabet es caracteritza pels ritmes festius, íntims i estiuencs amb lletres que parlen d'amor, de la llar i dels detalls de la vida. Un dels seus temes més destacats ha estat Those Little Things, que va ser la banda sonora de l'anunci d'Estrella Damm del 2016, que va donar una àmplia difusió a la seva obra.

Segons ha informat l'organització, el festival Rebrot ha nascut amb la voluntat de convertir-se en una cita cultural de referència al Baix Montseny i consolidar-se en l'aposta per la qualitat artística. D'aquesta manera, el festival vol oferir una experiència de proximitat al públic i fer-ho en un entorn natural privilegiat, a Santa Maria de Palautordera.