«Els meus pentinats han donat la volta al món»

La perruqueria de Sant Celoni Morella Hair Center va obrir les portes l'any 1988, de la mà de la Montse Morella, perruquera, experta en tricologia i color. Morella va començar amb tretze anys ajudant a la barberia del seu pare, Ramón Morella, i des de llavors la passió per l'ofici l'ha portat a superar-se constantment. El seu talent amb les tisores, el color i el disseny de pentinats ha estat àmpliament reconegut i ha rebut premis prestigiosos del sector com Q de Qualitat, l'Estrella The Global Salon i l'Estrella de la Creativitat per la seva bona gestió, formació contínua, l'excel·lència a la feina i creativitat.

Aquest 2025 Montse Morella s'ha atrevit amb la seva primera col·lecció exclusivament masculina, "To be", pensada per trencar barreres, inspirar i, alhora, ser una proposta que puguin portar homes de totes les edats. L'ha dut a terme amb el suport del fotògraf i creador digital Davil Arnal que ha plasmat els dissenys amb un mètode punter, la intel·ligència artificial. "To be" ja ha aparegut a la portada de revistes de referència del sector com Estética Moda Cabello o Tocado a més també ha sortit en publicacions italianes, portugueses, angleses, alemanyes i coreanes. A NacióBaixMontseny hem tingut l'oportunitat de conversar amb Montse Morella per aprofundir en els orígens d'aquesta idea i conèixer els detalls de la creació.

Què és una col·lecció en l'àmbit de la perruqueria?

Una col·lecció de moda en el món de la perruqueria és una interpretació artística que tant pot ser individual com d'equip i on les idees més atrevides prenen forma, tant amb models reals com en fotografies produïdes amb intel·ligència artificial. Hi ha diferents maneres de presentar una col·lecció: poden ser d'avantguarda, col·leccions totalment artístiques que no veurem mai pel carrer o col·leccions comercials, que són totalment portables per qualsevol persona. Ara mateix, la gran novetat, són els reculls de pentinats que s'elaboren amb intel·ligència artificial on els perruquers creem l'obra d'art, el disseny del pentinat, i els especialistes busquen models virtuals per acabar amb imatges espectaculars.

Quan va començar amb les col·leccions?

Fa més de trenta anys que fem col·leccions i les presentem primer als nostres clients i després a la indústria de la perruqueria i moda. Ho fem en diferents formats, tant en revistes com a webs publicitaries o a les xarxes socials. "To be" ha sigut l'última col·lecció que hem fet amb intel·ligència artificial i la presentarem el mes d'octubre a Madrid, als Premis Figaro, que són com els Oscars de la Perruqueria.

Què la va motivar a treure aquesta col·lecció? En què es va inspirar?

"To be" va néixer fruit de la inspiració de la sèrie de Shogun juntament amb els desastres de València. "TO BE" són set imatges masculines, és una col·lecció comercial masculina. Representen herois que venen a salvar el món en aquesta societat on els valors i el respecte costen cada vegada més de trobar. Cadascun d'ells representa un lloc diferent de la terra i volen transmetre la necessitat de crear un món millor que ajudi les persones a trobar un felicitat real fora de pantalles i de tot allò que, cada vegada més, ens aparta del contacte directe i de viure des de l'essència.

Montse Morella a la seva perruqueria de Sant Celoni.

Cedida

Què creu que els fa especials els models que proposa la col·lecció "To Be"?

La força que transmeten les imatges, el caràcter i la bellesa. Són capaços d'enamorar a un home, a una dona o a qualsevol persona. Cadascun ve d'un país diferent, com a individus i també com a col·lectiu, "To be" és una col·lecció que s'ha de mirar amb detall. Més enllà dels pentinats s'ha de mirar la roba, els complements, el fons, la llum... No és només una col·lecció de perruqueria, és una col·lecció de moda en la qual cada imatge està cuidada amb detall. Des del punt de vista del perruquer, l'estilista o el fotògraf, considero que "To be" és molt potent tècnicament parlant.

Els models estan adreçats a algun públic en especial?

"To be" està creada per tot a tothom i per a experts de tots els àmbits, des del món de la intel·ligència artificial, la fotografia, la il·luminació o la moda. M'agrada dir que és una obra d'art, i com a tal, és una col·lecció per tots els públics, generes i edats.



Quin és el seu preferit?

Aquest és el quid de la qüestió, una col·lecció ha de tenir una continuïtat i harmonia, no pot despuntar cap imatge, totes han de formar una unitat. De tota manera, és inevitable tenir un favorit quan mirem una col·lecció. Tots el tenim i per descomptat, jo tinc el meu, però la pregunta que s'ha de fer l'espectador és quin li agrada més a ell.

Hi ha alguna experiència personal que hagi influït en aquesta col·lecció?

Sí, el Japó. Des de fa més de vint anys, els viatges i vivències que he tingut a les terres nipones han influït molt en la meva manera de treballar, pensar, i veure la vida. Tenia moltes ganes de fer una col·lecció masculina, és la primera que faig en més de trenta anys en el sector, i les meves idees sempre tenen un regust oriental, tant pel que fa a la disciplina de la feina com en l'impacte que transmeten.

Montse Morella fent una prova de perruqueria amb un maniquí.

Cedida

Com ha estat el procés de col·laboració amb David Arnal en la part visual de la col·lecció?

Fa molts anys que treballem plegats fent col·leccions, fem un bon tàndem. Un bon dia li vaig llençar la idea dels superherois i ens vam posar a treballar creant vestuari, complements, fons i estils de tallat de cabells, "To be" és una col·lecció que aplega molts vessants. Veníem ja de la primera col·lecció que vam fer amb IA, "BIT", que va quedar en segon lloc en els premis AIPP a escala mundial. Treballar a través d'ordinadors i digitalment sempre ha sigut una de les especialitats d'en David, el meu cap no para de cavil·lar i ell m'interpreta molt bé. La fusió de les nostres habilitats és un gust i, quan tens un bon equip, el resultat sempre és màgic. Un equip, una direcció.

On podem veure "To be"?

Es pot veure, en primer lloc, i en format molt gran a la perruqueria, al carrer Prim número 3 de Sant Celoni. Sempre exposem les nostres col·leccions a la perruqueria. L'objectiu és que els nostres clients coneguin una mica més la nostra part artística i estiguin envoltats d'obres d'art quan ens venen a visitar. També es pot veure a la web de Morella Hair i a revistes del sector de la perruqueria i webs especialitzades com Tocado. Ara la col·lecció ja comença a fer la volta al món, i ja ha visitat els cinc continents. De moment, els comentaris han estat molt positius i són moltes les persones que ens escriuen dient que els ha agradat i que n'estan gaudint molt. Al nostre Instagram, @momotra, sempre publiquem tota la nostra feina i les col·leccions que presentem.

Morella ha recorregut els cinc continents amb cases comercials de perruqueria, fent exhibicions de tall i color i també donant classe a professionals d'arreu del món. Entre 2015 i 2023 ha fet cursos tant a l'estat espanyol com a escala internacional. Ha estat a l'Azerbaidjan, Europa, Rússia, Japó i Llatinoamèrica, on també va fer alguns shows de perruqueria. Un dels episodis que destaca Morella va ser un curs que va impartir a l'Iran, on van assistir més de 150 professionals.

Montse Morella impartint un curs de perruqueria.

Cedida

L'aposta de la perruqueria Morella Hair Center també passa pel disseny propi i la innovació. Tant és així que, des de fa anys, Montse Morella presenta col·leccions de pentinats que es combinen amb l'estilisme i la moda. Els dissenys del tallat de cabells i la indumentària apareixen fusionats en la imatge dels models fotografiats, on la llum i l'entorn també transmeten un missatge. Morella ha presentat moltes col·leccions femenines en col·laboració amb fotògrafs i estilistes. En són exemples "The Dark Part", amb un aire inquietant, "Sakura", d'estil oriental, o "Marionnettes", amb un fort component reivindicatiu.