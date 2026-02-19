Més de 3.000 alumnes celonins gaudeixen del programa d’Arts Escèniques a l'Ateneu

Més de 3.000 alumnes dels centres educatius de Sant Celoni han assistit aquestes darreres setmanes al Teatre Ateneu per gaudir d’espectacles de teatre, teatre en anglès, música, titelles i dansa, en el marc del programa Arts Escèniques a les Escoles, organitzat per l’Ajuntament de Sant Celoni, així ho ha anunciat el consistori a través dels canals institucionals.
La iniciativa s’emmarca en el Pla Educatiu d’Entorn – Educació 360 i té com a objectiu apropar els infants i joves al món de les arts escèniques per fomentar la sensibilitat cultural i l’experiència artística en viu. El consistori aporta una part del finançament de l’activitat i en gestiona el desenvolupament conjuntament amb l’Associació Cultural de Granollers, una entitat sense ànim de lucre fundada el 1947, dedicada a fomentar la cultura, l'educació i el pensament crític.
La programació ha estat adaptada a cada etapa educativa en funció de l'edat dels alumnes. A educació infantil, els més petits han pogut gaudir de Un jardí ple de música, de la companyia La Petita Música, adreçat a Escola Bressol i I3, i de Un tros de pa, de Les Pinyes, per a I4 i I5. A primària, l’alumnat de primer i segon ha assistit a Dues ales, de Ferrés Brothers; el de tercer i quart ha vist Cinderella, de Ipa Produccions, i els cursos superiors han gaudit de Circ, de Total Circ.
Pel que fa a l’Educació Secundària Obligatòria, primer ha compartit també l’espectacle Circ, segon i quart han vist Quatre gats, de Mea Culpa, i tercer ha assistit a El despertar de la Primavera, de la companyia celonina Rebrot Teatre, un musical pop-rock basat en l'obra teatral de Frank Wedekind.
El Teatre Ateneu amb aquesta proposta té l'objectiu de consolidar-se com a espai cultural de referència al municipi i com a eina educativa de primer ordre, amb la voluntat de garantir que tots els infants i joves de Sant Celoni i la Batllòria tinguin accés a experiències artístiques de qualitat dins l’horari escolar.