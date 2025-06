Música a la fresca a Vilamajor: tornen els concerts al Porxo de Can Sauleda

Torna la música en viu a Sant Antoni de Vilamajor els divendres d'estiu i ho farà amb quatre concerts íntims de petit format per connectar el públic i els artistes quan el sol se'n va, al Porxo de Can Sauleda. Enguany les actuacions seran els dies 4, 11, 18 i 25 de juliol i s'hi podran sentir els músics Marc Ferrer & Marian Barahona, Joan Pau Cumellas i Joan Escudero, Otra Gente Extraña i SirJo Cocchi & Balta Bordoy.

Aquest serà el cinquè aniversari del Cicle de concerts d’estiu a la fresca, una proposta de música nocturna en directe al Porxo de Can Sauleda que promet un mes de juliol carregat de ritme i emoció sense necessitat de sortir de la comarca. El cicle fa una aposta per la qualitat artística de les propostes i oferirà de manera gratuïta l'oportunitat de gaudir amb músics de trajectòries reconegudes. Totes les actuacions tindran lloc els divendres de juliol a partir de les 22 hores.

Programació del Cicle de Concerts d’estiu 2025

Divendres 4 de juliol: Començaran el cicle Marc Ferrer i Marian Barahona que oferiran una vetllada de jazz, blues i swing. La veu intensa i elegant de Marian Barahona s’uneix al talent de Marc Ferrer, pianista del Late Xou amb Marc Giró. Junts, donen forma al disc A Drop of Freedom (2019), una proposta plena de complicitat i emoció.

Divendres 11 de juliol: Actuaran Joan Pau Cumellas i Joan Escudero en un concert on l'harmònica i la guitarra s’entrellacen en un repertori vibrant de blues, jazz i soul. Un duo amb gran complicitat i experiència, que actua en festivals, acompanya artistes de primer nivell i transmet la seva passió per la música, també, a través de la docència.

Divendres 18 de juliol: Serà el torn del grup Otra Gente Extraña, un duet de veu, guitarra i bateria amb un so que es mou entre el pop d’autor i l’explosió emocional. Les cançons que neixen de la veritat íntima i connecten amb el públic des de la sinceritat més crua.

Divendres 25 de juliol: Sirjo Cocchi i Balta Bordoy clouran la programació de concerts a la fresca amb el seu blues elèctric dels 60 amb l’energia de SirJo Cocchi i la guitarra autèntica de Balta Bordoy. Aquest duo van ser finalistes al European Blues Challenge 2024 i són autors del disc Heads Up!, que ha estat aclamat per la crítica com un dels millors del gènere aquest any.