SanGceloni 2025: 24 hores de cinema i terror al Baix Montseny

Sant Celoni es prepara per acollir la segona edició del SanGceloni, el festival de cinema de terror i fantàstic més llarg d’Europa, empatat únicament amb el Berlin Halloween Horror-A-Thon. Aquest festival vol ser una experiència immersiva per convertir l’últim cap de setmana de juny en una celebració apassionada del cinema de gènere. Tindrà lloc al Teatre Municipal Ateneu del 27 al 29 de juny de 2025 amb una projecció de films que s'allargarà del divendres 27 de juny a les 22 hores fins al dissabte 28 a la mateixa hora.

El festival presenta enguany la seva segona edició amb el lema “El primer crit”, dedicada als debuts dins del gènere: primers films de directors reconeguts, primeres adaptacions, primers monstres i els primers crits que van fer història a la pantalla gran. Serà un cap de setmana de cinema, espectacles, activitats paral·leles i molta gresca.

Amb una selecció de 12 llargmetratges emblemàtics, el festival ofereix diferents maneres de participar-hi. La Megató per als qui vulguin afrontar les 24 hores senceres; la Mitja Marató de Nit, que cobreix les primeres 6 pel·lícules nocturnes; i la Mitja Marató de Dia, amb les darreres 6 projeccions diürnes. Totes les modalitats inclouen descansos i punts d’avituallament.

Cada cop que s’acaba una pel·lícula, els assistents rebran al braç una “taca negra”. Aquells que n’aconsegueixin dotze, demostraran haver sobreviscut a tota la marató i podran accedir a la foto de grup final dels supervivents. També se'ls farà un obsequi exclusiu amb la inscripció: “Jo vaig sobreviure al SanGceloni 2025”.

Una de les tradicions del festival és la Sanguinolada, un esmorzar temàtic servit per criatures monstruoses. En l’edició del 2024, un grup de zombies va oferir xocolata calenta vermella als assistents entre la Mitja Marató de Nit i la de Dia.

Programació i novetats

La programació d’aquest any comença amb una gala inaugural que inclou la projecció del film Els sense nom, el primer llargmetratge de Jaume Balagueró, presentat pel padrí d’aquesta edició, el cineasta terrassenc Caye Casas, acompanyat del músic Joan Colomo. El tancament de la marató arribarà amb la projecció de The Texas Chain Saw Massacre, el clàssic de Tobe Hooper que va redefinir el gènere slasher.

A banda de les projeccions, el festival ofereix un ampli ventall d’activitats paral·leles. Es faran xerrades amb personalitats del cinema fantàstic, espectacles de carrer com "Benvinguts a l’Infern", el primer dia, concursos de crits i disfresses, photocalls, i una sessió jove pensada per a famílies valentes amb la pel·lícula Errementari de Paul Urkijo. L'entrada del festival es convertirà en un punt de trobada amb foodtrucks, chill-out i ambient. Enguany també es donaran premis al millor crit, la millor disfressa terrorífica i el repte de resistència de 24 hores.

Aquest festival l'organitza l’Associació Cultural laFilmo del Baix Montseny, una entitat sense ànim de lucre compromesa amb la difusió cultural i el cinema de gènere. El SanGceloni forma part també de la xarxa TAC (Terror Arreu Catalunya), que uneix més d’una desena de festivals catalans dedicats al terror i al gènere fantàstic.

Pel·lícules programades

Divendres 27 de juny (de 22 hores a 7:30 del matí)

1. Els sense nom (1999)

El primer llargmetratge de Jaume Balagueró marca el seu potent debut dins el gènere. Una història inquietant sobre sectes i desaparicions que trenca amb els límits del mal. Atmosfèrica, angoixant i 100% catalana.

2. Dog Soldiers (2002)

Neil Marshall presenta un explosiu debut amb homes llop, militars i moltíssima sang. Una pel·lícula d’acció i terror amb esperit de sèrie B, rodada amb estil i molt de nervi. Una promesa del cinema de gènere britànic.

3. Ringu (1998)

Sadako emergeix del pou i de la pantalla en aquesta obra mestra japonesa de l’horror. Hideo Nakata va redefinir el cinema de terror amb una història freda i sobrenatural que encara posa els pèls de punta.

4. Trick ‘r Treat (2007)

Quatre històries interconnectades de Halloween on la fantasia i el terror es donen la mà amb un toc clàssic a l’estil Creepshow. Una pel·lícula macabra que s’ha convertit en un film de culte.

5. Ils (2006)

Una proposta minimalista i eficaç del terror europeu. Dirigida a quatre mans, aquesta pel·lícula juga amb la por més bàsica: la de sentir-se perseguit sense escapatòria. Breu, però intensament angoixant.

6. The Return of the Living Dead (1985)

Zombis i punk. El debut de Dan O’Bannon, guionista d’Alien, combina humor negre, cervells i caos radioactiu. Una comèdia esbojarrada i essencial dins la tradició zombie.

Dissabte 28 de juny (de 10 a 20 hores)

7. Carrie (1976)

Brian De Palma adapta Stephen King amb estil i tragèdia. L’eterna història de la marginació adolescent i la venjança sobrenatural. Iconografia pura del terror setanter.

8. Carretera a l'infern (The Hitcher, 1986)

Un viatge per carretera convertit en malson gràcies a un autoestopista implacable. La pel·lícula promet terror psicològic i tensió extrema en un thriller excitant i corprenedor.

9. À l’intérieur (2007)

L’horror domèstic més visceral arriba de França amb aquesta història d'embarassades que es caracteritza per la violència, la claustrofòbia i un aire europeu.

10. Sessió sorpresa

11. La mesita del comedor (2022)

El terrassenc Caye Casas signa un dels films més foscos del cinema espanyol recent. És una pel·lícula crua, incòmoda i inesperada, que va impressionar Stephen King. “No has vist mai una pel·lícula tan fosca com aquesta”, va dir-ne.

12. The Texas Chain Saw Massacre (1974)

Un monument al terror. El film de Tobe Hooper va redefinir el gènere amb un realisme brut i una atmosfera asfixiant.

Preus

Els preus per anar a aquest festival oscil·len entre els 39 i els 23 euros en funció de l'opció que s'esculli, si es vol fer la marató sencera o bé només una part. També es poden comprar entrades per veure només la gala d'inauguració o de cloenda amb les respectives pel·lícules que es projecten (6 euros). Hi ha una entrada específica per la sessió jove, diumenge 29 juny a les 12 hores, que té un cost de 5 euros. Els abonaments ja es poden adquirir a través de la pàgina oficial del festival.